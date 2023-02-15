Kim Jong-Un'dan kızına yeni jest: Kuzey Kore'nin sonraki lideri Kim Ju-Ae mi olacak?

Uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen ülkesinin nükleer silah ve balistik füze programını sürdürerek dünya kamuoyunu meşgul eden Kuzey Kore Lideri Kim Jong -Un, piyasaya yeni çıkarılacak resmi pulların üzerine kızı Kim Ju-Ae ile birlikte çektirdiği fotoğrafları bastırdı.
Devlet tarafından işletilen Korea Stamp Corp. şirketinin internet sitesine göre, pulların Cuma günü itibarıyla kullanıma gireceği bildirildi.
Yaklaşık 10 yaşında olduğu düşünülen Kim Ju-Ae'nin fotoğrafının resmi pulların üzerinde yer alması babasının halefi olabileceği söylentilerini güçlendirdi.
Pullara basılan fotoğraflarda Kim ve kızının bir füze test sahası ile fotoğraf çekim töreninde kameralara yansıdığı görüldü.