Kim Jong-Un'dan kızına yeni jest: Kuzey Kore'nin sonraki lideri Kim Ju-Ae mi olacak?

Uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen ülkesinin nükleer silah ve balistik füze programını sürdürerek dünya kamuoyunu meşgul eden Kuzey Kore Lideri Kim Jong -Un, piyasaya yeni çıkarılacak resmi pulların üzerine kızı Kim Ju-Ae ile birlikte çektirdiği fotoğrafları bastırdı.