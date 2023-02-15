Kim Jong-Un'dan kızına yeni jest: Kuzey Kore'nin sonraki lideri Kim Ju-Ae mi olacak?

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, piyasaya yeni çıkarılacak pullara kızı Kim Ju-Ae ile fotoğraflarını bastırdı. Söz konusu durum, son zamanlarda resmi etkinliklere kızı ile birlikte katılan Kim Jong-Un'un halefinin Kim Ju-Ae olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Kim Jong-Un'dan kızına yeni jest: Kuzey Kore'nin sonraki lideri Kim Ju-Ae mi olacak? - 1

Uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen ülkesinin nükleer silah ve balistik füze programını sürdürerek dünya kamuoyunu meşgul eden Kuzey Kore Lideri Kim Jong -Un, piyasaya yeni çıkarılacak resmi pulların üzerine kızı Kim Ju-Ae ile birlikte çektirdiği fotoğrafları bastırdı.

Kim Jong-Un'dan kızına yeni jest: Kuzey Kore'nin sonraki lideri Kim Ju-Ae mi olacak? - 2

Devlet tarafından işletilen Korea Stamp Corp. şirketinin internet sitesine göre, pulların Cuma günü itibarıyla kullanıma gireceği bildirildi.

Kim Jong-Un'dan kızına yeni jest: Kuzey Kore'nin sonraki lideri Kim Ju-Ae mi olacak? - 3

HALEFİ KIZI MI OLACAK?

Yaklaşık 10 yaşında olduğu düşünülen Kim Ju-Ae'nin fotoğrafının resmi pulların üzerinde yer alması babasının halefi olabileceği söylentilerini güçlendirdi.

Kim Jong-Un'dan kızına yeni jest: Kuzey Kore'nin sonraki lideri Kim Ju-Ae mi olacak? - 4

Pullara basılan fotoğraflarda Kim ve kızının bir füze test sahası ile fotoğraf çekim töreninde kameralara yansıdığı görüldü.

Kim Jong-Un'dan kızına yeni jest: Kuzey Kore'nin sonraki lideri Kim Ju-Ae mi olacak? - 5
Kim Jong-Un'dan kızına yeni jest: Kuzey Kore'nin sonraki lideri Kim Ju-Ae mi olacak? - 6
Kim Jong-Un'dan kızına yeni jest: Kuzey Kore'nin sonraki lideri Kim Ju-Ae mi olacak? - 7
Kim Jong-Un'dan kızına yeni jest: Kuzey Kore'nin sonraki lideri Kim Ju-Ae mi olacak? - 8
Kim Jong-Un'dan kızına yeni jest: Kuzey Kore'nin sonraki lideri Kim Ju-Ae mi olacak? - 9
Kim Jong-Un'dan kızına yeni jest: Kuzey Kore'nin sonraki lideri Kim Ju-Ae mi olacak? - 10
Kim Jong-Un'dan kızına yeni jest: Kuzey Kore'nin sonraki lideri Kim Ju-Ae mi olacak? - 11
Kim Jong-Un'dan kızına yeni jest: Kuzey Kore'nin sonraki lideri Kim Ju-Ae mi olacak? - 12

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