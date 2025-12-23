Kim Jong Un'dan Kuzey Kore'nin kış cennetine ilk ziyaret
23.12.2025 09:32
AFP
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı, ülkenin dağlık kuzey bölgesi Samjiyon'da açılan yeni kış tatil köyünü ziyaret etti. Devlet medyasında göre Kim, yatakların sertliğini bile test etti.
BARBEKÜ RESTORANLARI VE JAKUZİLER
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı, "konforlu" dinlenme alanları, barbekü restoranları ve jakuzilerle donatılmış lüks bir tatil köyünün açılışını gerçekleştirdi.
Pyongyang'ın resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin dağlık kuzeyindeki Samjiyon'da bulunan yeni tesisin "halk için cazip bir dağ turizm merkezi ve dinlenme alanı" olduğunu belirtti.
KCNA, Kim'in "otellerin yatak odalarını, konforlu dinlenme alanlarını, ticari ve kamuya açık yemek tesislerini" gezdiğini söyledi.
KIZIYLA BİRLİKTE OTELİ GEZDİ
Devlet medyasının yayınladığı görüntülerde, analistlerin Ju-ae olarak adlandırdığı ve muhtemel varisi olduğunu söylediği kızıyla birlikte Kim'in otelleri gezdiği görülüyor.
Sergilenen tesisler arasında hem kapalı hem de açık hamamlar ve barbekü restoranları yer alıyor. Kim hatta yatakların sertliğini bile test etti.
"KISKANACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"
Devlet medyası, yeni tesislerin Kuzey Kore halkının "dünyada kıskanacak hiçbir şeyleri olmadığını" gösterdiğini söyledi.
Ancak analistlerin devlet fabrikalarında ayda 3 dolara kadar kazandığını söylediği ortalama bir Kuzey Koreli için ücretlerin ne olacağı bildirilmedi.
"ANA HEDEF KİTLE YABANCILAR"
Analistler, yeni tesislerin muhtemelen yurt dışından gelen turistleri hedeflediği konusunda hemfikir.
Seul'deki Sejong Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Peter Ward, AFP'ye verdiği demeçte, "Ana hedef kitle yabancılar." dedi. Ancak, ziyaretlerin aynı zamanda "verimli işçi birimleri" için bir ödül olarak da hizmet edebileceğini ekledi.
BABASININ DOĞDUĞU YER
Kuzey Kore, geçen yıl Rus turistlerin pandemi sonrası ilk kez ülkeye dönmesine izin verdi ve Batılı tur operatörleri de bu yıl Şubat ayında kısa süreliğine geri döndü. Ülkeye geri dönen Çinli turist bilinmiyor.
Samjiyon, Kuzey Kore propagandasında güçlü bir sembolizm taşıyor çünkü resmi kaynaklara göre Kim'in babası Kim Jong Il'in doğduğu yer olan, yarımadanın en yüksek dağı Paektu Dağı'na çok yakın.
Tarihçiler büyük ölçüde onun aslında Sovyetler Birliği'nde doğduğu konusunda hemfikir.
Tatil köyünün açılışının yanı sıra, Kim son haftalarda yeni tamamlanan bir dizi fabrikayı da gezdi.
İktidardaki Kore İşçi Partisi'nin, önümüzdeki beş yıl için ekonomik planları ele alacağı, beş yıl sonra düzenlenecek ilk kongresini 2026 yılının başlarında yapması bekleniyor.