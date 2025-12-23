Kim Jong Un'dan Kuzey Kore'nin kış cennetine ilk ziyaret

Devlet medyasının yayınladığı görüntülerde, analistlerin Ju-ae olarak adlandırdığı ve muhtemel varisi olduğunu söylediği kızıyla birlikte Kim'in otelleri gezdiği görülüyor.

Sergilenen tesisler arasında hem kapalı hem de açık hamamlar ve barbekü restoranları yer alıyor. Kim hatta yatakların sertliğini bile test etti.