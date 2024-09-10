Kim Jong-Un'dan nükleer çıkışı: "Kapasitemizi güçlendireceğiz"
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesinin nükleer silah sayısını “geometrik olarak artırdığını” itiraf ederek, “Nükleer silahlı rakip devletlerden gelebilecek her türlü tehditle başa çıkabilmek adına nükleer kapasitemizi istikrarlı bir şekilde güçlendireceğiz” dedi.
KUZEY KORE'NİN 76. YILI
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesinin 76. kuruluş yıldönümü kapsamında dün düzenlenen bir kutlama etkinliğinde üst düzey bürokrat ve askerlere hitap etti.