Kim Jong-Un'dan nükleer çıkışı: "Kapasitemizi güçlendireceğiz"

"SORUMLU BİR NÜKLEER SİLAH DEVLETİYİZ"

Buna rağmen nükleer güçlerinin savunma amaçlı olduğunu iddia eden Kim, “Sürekli olarak ciddi bir nükleer tehdide maruz kalıyoruz. Kendimizi savunmak için edindiğimiz nükleer silahlarımız kimseye tehdit oluşturmamaktadır. Devletimiz sorumlu bir nükleer silah devletidir” ifadelerini kullandı.