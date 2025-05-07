Kim Jong Un'dan top mermisi için talimat: Kuzey Kore mi Rusya mı kullanacak?
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesindeki mühimmat üretim tesislerini gezdi, top mermisi üretiminin artırılmasını istedi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim Jong Un, savunma sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek tesisler ve mühimmat üretimlerine ilişkin bilgi aldı.
Kim, tesislerin modernizasyonundan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, top mermisi üretim kapasitesinin hızla artmasının orduya katkısının büyük olduğunu kaydetti.