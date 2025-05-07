Kim Jong Un'dan top mermisi için talimat: Kuzey Kore mi Rusya mı kullanacak?

"DAHA AKILLI, YÜKSEK HIZLI..."

"Silahlı kuvvetlerin muharebe gücünü artırmaya katkı sağlamak üzere daha fazla top mermisi üretilmesi" gerektiğini vurgulayan Kim, topçu gücünün güçlendirilmesinin ordunun muharebe verimliliğini artırdığını ve savaş hazırlıklarını mükemmelleştirdiğini ifade etti.

Kim ayrıca fabrika ziyaretlerinde, mühimmat sanayi başta olmak üzere ulusal ekonominin diğer alanlarının üretim ve teknik kapasitesini artırmak amacıyla daha akıllı, yüksek hızlı, hassas ve çok işlevli makine üretim ekipmanları geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.