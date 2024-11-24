Kim Jong-Un'dan Trump'a soğuk mesaj: "Mümkün olan her yolu denedik"
ABD seçimlerinin galibi Donald Trump'ın ikinci dönemi, nasıl bir dış politika izleyeceğine yönelik soruları da beraberinde getirdi. ABD tarihinin en öngörülemez başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilişkilerini yeniden inşa etmek istiyor. Ancak Kuzey Kore, ABD ile ilişkiler konusunda temnkinli olacağının siyallerini çoktan verdi. Lider Kim Jong-Un kimin başkan seçildiğini umursamadıklarını vurgulayarak, "ABD ile müzakerelerde her türlü olası yolu denedik" ifadelerini kullandı. Uzmanlara göre Kim Jong-Un, son beş yıldır bir daha itibarını kaybetmemeye kararlı olduğunu gösteriyor.
"KİM JONG-UN BENİ ÖZLEDİ"
Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kendisini özlediğini öne sürmüştü.
Trump, seçim kampanyası boyunca Kuzey Koreli liderin "kendisini özlediğini" ve ikinci bir Trump dönemiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişeceğini iddia etti.
Kim Jong-Un, bu hafta başkent Pyongyang'da düzenlenen savunma fuarında çok farklı bir mesaj verdi.