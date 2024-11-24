Kim Jong-Un'dan Trump'a soğuk mesaj: "Mümkün olan her yolu denedik"

ABD seçimlerinin galibi Donald Trump'ın ikinci dönemi, nasıl bir dış politika izleyeceğine yönelik soruları da beraberinde getirdi. ABD tarihinin en öngörülemez başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilişkilerini yeniden inşa etmek istiyor. Ancak Kuzey Kore, ABD ile ilişkiler konusunda temnkinli olacağının siyallerini çoktan verdi. Lider Kim Jong-Un kimin başkan seçildiğini umursamadıklarını vurgulayarak, "ABD ile müzakerelerde her türlü olası yolu denedik" ifadelerini kullandı. Uzmanlara göre Kim Jong-Un, son beş yıldır bir daha itibarını kaybetmemeye kararlı olduğunu gösteriyor.

Kim Jong-Un'dan Trump'a soğuk mesaj: "Mümkün olan her yolu denedik" - 1

"KİM JONG-UN BENİ ÖZLEDİ"

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kendisini özlediğini öne sürmüştü.

Trump, seçim kampanyası boyunca Kuzey Koreli liderin "kendisini özlediğini" ve ikinci bir Trump dönemiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişeceğini iddia etti.

Kim Jong-Un, bu hafta başkent Pyongyang'da düzenlenen savunma fuarında çok farklı bir mesaj verdi.

DÜNYA HABERLERİ

Kim Jong-Un'dan Trump'a soğuk mesaj: "Mümkün olan her yolu denedik" - 2

"HER YOLU ZATEN DENEDİK"

Devlet medyasına göre Kim, "ABD ile müzakerelerde her türlü olası yolu denedik" diye konuştu.

Kuzey Koreli lider, iki ülke arasında ilişkilerin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana "en kaotik ve şiddetli" durumuna gelmesine katkı sağlayan ABD'yi "değişmeyen saldırgan ve düşmanca bir politika" izlemekle suçladı.

Kim Jong-Un'dan Trump'a soğuk mesaj: "Mümkün olan her yolu denedik" - 3

İLK SİNYALLERİ VERDİ

2024 boyunca Kuzey Kore, ABD'yle ilişki kurmakta temkinli davranacağının sinyallerini verdi.

Trump'ın temmuz ayında Kim hakkında yaptığı açıklamaların ardından devlet haber ajansı, "ABD'de hangi yönetim göreve gelirse gelsin siyasi iklim değişmiyor ve dolayısıyla biz bunu umursamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kim Jong-Un'dan Trump'a soğuk mesaj: "Mümkün olan her yolu denedik" - 4

KUZEY KORE-RUSYA İTTİFAKI

Trump ilk döneminde defalarca kez Kim'le yüz yüze görüşmelerde bulundu. Bu temaslara rağmen ABD'yle Kuzey Kore arasındaki ilişkiler kötüleşmeye devam ediyor.

ABD, Kuzey Kore'nin rakibi ve komşusu Güney Kore ile Pasifik'te askeri tatbikatlarını sürdürürken, Kuzey Kore nükleer cephaneliğini genişletmeye devam ediyor.

Kuzey Kore ayrıca Rusya'nın ABD'nin müttefiki Ukrayna'ya karşı savaşında asker ve silah desteğinde de bulundu.

Kim Jong-Un'dan Trump'a soğuk mesaj: "Mümkün olan her yolu denedik" - 5

"AŞK MEKTUPLARI YETERLİ OLMAYACAK"

Seul Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Hwang Ji-hwan, rejimin son açıklamalarını The Wall Street Journal'a değerlendirerek, "Trump aşk mektuplarının yeterli olduğunu düşünebilir, ancak Kim son beş yıldır bir daha itibarını kaybetmemeye kararlı olduğunu gösteriyor." dedi.

Kim Jong-Un'dan Trump'a soğuk mesaj: "Mümkün olan her yolu denedik" - 6

KÜÇÜK ROKET ADAM

Trump, ilk döneminde Kuzey Kore liderine karşı göğüs gererek blöf yapmakla diplomatik ilişkiler kurmak arasında gidip geliyordu.

Hatta ilk başlarda Kim'le "Küçük Roket Adam" diye alay etmişti. Bu durum, Kuzey Korelilerin Trump'ı "gangsterler" tarafından hizmet gören "bunak" olarak nitelemesine yol açmıştı.

Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Koreler arasındaki silahsızlandırılmış bölgede yapmış, Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, ülkeye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER