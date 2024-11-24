Kim Jong-Un'dan Trump'a soğuk mesaj: "Mümkün olan her yolu denedik"

"HER YOLU ZATEN DENEDİK"

Devlet medyasına göre Kim, "ABD ile müzakerelerde her türlü olası yolu denedik" diye konuştu.

Kuzey Koreli lider, iki ülke arasında ilişkilerin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana "en kaotik ve şiddetli" durumuna gelmesine katkı sağlayan ABD'yi "değişmeyen saldırgan ve düşmanca bir politika" izlemekle suçladı.