Kim Jong Un'un Kuzey Kore'si, ABD'ye meydan okudu! "Silahları onları kurtarmayacak"

Kim Jong Un yönetimi, Güney Kore'ye silah yardımı yapmaya hazırlanan ABD'nin, bölgedeki güç dengesini bozma girişimini yansıttığını belirtti. Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, ABD'nin son silah satış teklifinin Güney'i "stratejik eksiklikten" kurtarmayacağını bildirdi. Ukrayna'ya karşı savaşan Rusya'ya 11 bin asker gönderen Kuzey Kore, ülkenin egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını reddettiği sürece ABD'ye karşı “en sert karşı eylemi” sürdürme sözü vermişti.

Kim Jong Un'un Kuzey Kore'si, ABD'ye meydan okudu! "Silahları onları kurtarmayacak" - 1

Rusya'nın Kursk bölgesine Ukrayna'ya karşı savaş için 11 bin asker gönderen Kuzey Kore, ABD'ye meydan okudu.

Kim Jong Un yönetimi, ABD'nin son silah satış teklifinin Güney Kore'yi stratejik eksiklikten kurtarmayacağını bildirdi.

Devlet tarafından işletilen Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) göre ABD'yi “hegemonik statüsünü” sağlamlaştırmak için müttefiklerine silah yardımını yoğunlaştırmakla suçlayan Pyongyang, Seul'e yapılacak silah yardımlarının ABD'nin “bölgedeki güç dengesini bozma ve hegemonik statüsünü sağlamlaştırma girişimini” yansıttığını belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

Kim Jong Un'un Kuzey Kore'si, ABD'ye meydan okudu! "Silahları onları kurtarmayacak" - 2

Seul merkezli Yonhap haber ajansına göre, ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, kısa süre önce Güney Kore'ye, Aegis donanımlı muhripler için BQM-177A ses hızının altında, denizden süzülen hava hedefleri ve GQM-163 hedef insansız hava araçlarını içeren silah satış önerilerini açıkladı.

KCNA haber ajansı da “dünyanın en büyük savaş tüccarı olan ABD'nin, kendisini takip eden ülkelere silah satış planı konusunda her zamankinden daha fazla çalıştığını” bildirdi ve satışların giderek ısrarcı hale geldiğini vurguladı.

Açıklamada, “ABD'den gelen hiçbir silah yardımı (Güney Kore'yi) stratejik eksiklik kaderinden kurtaramaz. ABD bizim haklı gücümüz sayesinde hırsını gerçekleştiremeyecektir” denildi.

Kim Jong Un'un Kuzey Kore'si, ABD'ye meydan okudu! "Silahları onları kurtarmayacak" - 3

Pyongyang, uzun zamandır Güney Kore ve ABD arasındaki askeri işbirliğini eleştiriyor.

Kuzey Kore geçen hafta, ülkenin egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını reddettiği sürece ABD'ye karşı “en sert karşı eylemi” sürdürme sözü verdi.

Kim Jong Un'un Kuzey Kore'si, ABD'ye meydan okudu! "Silahları onları kurtarmayacak" - 4
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