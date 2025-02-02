Kim Jong Un'un Kuzey Kore'si, ABD'ye meydan okudu! "Silahları onları kurtarmayacak"

Seul merkezli Yonhap haber ajansına göre, ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, kısa süre önce Güney Kore'ye, Aegis donanımlı muhripler için BQM-177A ses hızının altında, denizden süzülen hava hedefleri ve GQM-163 hedef insansız hava araçlarını içeren silah satış önerilerini açıkladı.

KCNA haber ajansı da “dünyanın en büyük savaş tüccarı olan ABD'nin, kendisini takip eden ülkelere silah satış planı konusunda her zamankinden daha fazla çalıştığını” bildirdi ve satışların giderek ısrarcı hale geldiğini vurguladı.

Açıklamada, “ABD'den gelen hiçbir silah yardımı (Güney Kore'yi) stratejik eksiklik kaderinden kurtaramaz. ABD bizim haklı gücümüz sayesinde hırsını gerçekleştiremeyecektir” denildi.