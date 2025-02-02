Kim Jong Un'un Kuzey Kore'si, ABD'ye meydan okudu! "Silahları onları kurtarmayacak"
Kim Jong Un yönetimi, Güney Kore'ye silah yardımı yapmaya hazırlanan ABD'nin, bölgedeki güç dengesini bozma girişimini yansıttığını belirtti. Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, ABD'nin son silah satış teklifinin Güney'i "stratejik eksiklikten" kurtarmayacağını bildirdi. Ukrayna'ya karşı savaşan Rusya'ya 11 bin asker gönderen Kuzey Kore, ülkenin egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını reddettiği sürece ABD'ye karşı “en sert karşı eylemi” sürdürme sözü vermişti.
Rusya'nın Kursk bölgesine Ukrayna'ya karşı savaş için 11 bin asker gönderen Kuzey Kore, ABD'ye meydan okudu.
Kim Jong Un yönetimi, ABD'nin son silah satış teklifinin Güney Kore'yi stratejik eksiklikten kurtarmayacağını bildirdi.
Devlet tarafından işletilen Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) göre ABD'yi “hegemonik statüsünü” sağlamlaştırmak için müttefiklerine silah yardımını yoğunlaştırmakla suçlayan Pyongyang, Seul'e yapılacak silah yardımlarının ABD'nin “bölgedeki güç dengesini bozma ve hegemonik statüsünü sağlamlaştırma girişimini” yansıttığını belirtti.