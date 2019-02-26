Kim'in ardından Trump da Vietnam'a geldi
Anadolu Ajansı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi. Kim'in gelişinden saatler sonra ABD Başkanı da uçakla Vietnam'a geldi. İki liderin akşam yemeği yemesi bekleniyor.
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1ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirve için Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi.
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2Trump, başkanlık uçağı Air Force One ile uzun bir yolculuğun ardından Hanoi'ye ulaştı.
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3Çin-Vietnam sınırına kadar trenle yolculuk eden Kuzey Kore lideri Kim, buradan kara yoluyla başkente gelmişti.
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Trump ve Kim, Vietnam'da yarın ve perşembe günü bir dizi resmi görüşme yapacak.
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5Trump'ın, Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ve Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile görüştükten sonra Kim ile özel bir akşam yemeğinde bir araya gelmesi planlanıyor.
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6Yemeğe, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'in katılacağı, yemekte ayrıca Kim'in yanında iki yardımcısının ve tarafların çevirmenlerinin olacağı belirtiliyor.
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7Birçok uzman, Kim'in nükleer silahlardan vazgeçeceğine ihtimal vermiyor.
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8Vietnamlı yetkililer, zirve için güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığını açıklamıştı.
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9ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.
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11Trump'ın, Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ve Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile görüştükten sonra Kim ile özel bir akşam yemeğinde bir araya gelmesi planlanıyor.
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12Yemeğe, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'in katılacağı, yemekte ayrıca Kim'in yanında iki yardımcısının ve tarafların çevirmenlerinin olacağı belirtiliyor.
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13Trump ve Kim, Vietnam'da yarın ve perşembe günü bir dizi resmi görüşme yapacak.
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14Birçok uzman, Kim'in nükleer silahlardan vazgeçeceğine ihtimal vermiyor.
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15Vietnamlı yetkililer, zirve için güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığını açıklamıştı.
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16ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.
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