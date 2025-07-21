Kimse önemsemiyor ama kanserin uyarı işareti: Birkaç haftadan uzun sürerse ihmal etmeyin
Kanserin erken teşhisi, tedavi sürecinin başarı şansını büyük ölçüde artırabilir. Farklı kanser türlerinin belirtileri değişkenlik gösterse de, bazı ortak işaretler vardır ki bunları fark etmek, hayat kurtarıcı olabilir. Uzmanlar, kanserin erken evrelerinde görülebilecek belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.
Onkoloji Bölüm Başkanı Dr. Tejinder Kataria, erken dönemde dikkat edilmesi gereken 10 kanser belirtisini sıraladı.
İşte o belirtiler:
1. AÇIKLANMAYAN KİLO KAYBI
Eğer herhangi bir diyet ya da egzersiz yapmadan, sadece birkaç hafta içinde 4.5 kilogram ya da daha fazla kilo kaybı yaşarsanız, bu durum mide, yemek borusu, akciğer veya pankreas kanseri gibi hastalıkların habercisi olabilir. Kilo kaybı devam ederse, bir doktora başvurmak önemlidir.