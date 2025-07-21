Kimse önemsemiyor ama kanserin uyarı işareti: Birkaç haftadan uzun sürerse ihmal etmeyin

10. GECE TERLEMELERİ

Açıklanamayan gece terlemeleri, düşük ateş ve tekrarlayan enfeksiyonlar, lenfoma ya da lösemi gibi bağışıklık sistemini etkileyen kanser türlerinin belirtisi olabilir. Bu tür semptomlar, kanserin erken evrelerinde dikkat edilmesi gereken önemli işaretlerdir.



Kanserin erken evrelerinde fark edilen belirtiler, tedavi sürecinin başarısını doğrudan etkiler. Bu nedenle, vücudunuzda fark ettiğiniz değişiklikleri ciddiye almak ve bir sağlık profesyoneline başvurmak, hayat kurtarıcı olabilir. Unutmayın, belirtiler birkaç haftadan uzun sürerse beklemeyin ve bir doktora danışın.

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