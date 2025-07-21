Kimse önemsemiyor ama kanserin uyarı işareti: Birkaç haftadan uzun sürerse ihmal etmeyin

Kanserin erken teşhisi, tedavi sürecinin başarı şansını büyük ölçüde artırabilir. Farklı kanser türlerinin belirtileri değişkenlik gösterse de, bazı ortak işaretler vardır ki bunları fark etmek, hayat kurtarıcı olabilir. Uzmanlar, kanserin erken evrelerinde görülebilecek belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Kimse önemsemiyor ama kanserin uyarı işareti: Birkaç haftadan uzun sürerse ihmal etmeyin - 1

Onkoloji Bölüm Başkanı Dr. Tejinder Kataria, erken dönemde dikkat edilmesi gereken 10 kanser belirtisini sıraladı.

İşte o belirtiler:

1. AÇIKLANMAYAN KİLO KAYBI

Eğer herhangi bir diyet ya da egzersiz yapmadan, sadece birkaç hafta içinde 4.5 kilogram ya da daha fazla kilo kaybı yaşarsanız, bu durum mide, yemek borusu, akciğer veya pankreas kanseri gibi hastalıkların habercisi olabilir. Kilo kaybı devam ederse, bir doktora başvurmak önemlidir.

DÜNYA HABERLERİ

Kimse önemsemiyor ama kanserin uyarı işareti: Birkaç haftadan uzun sürerse ihmal etmeyin - 2

2. KALICI YORGUNLUK

Uzun süre dinlendiğiniz halde hala aşırı yorgun hissediyorsanız, bu durum lösemi ya da lenfoma gibi kan kanserlerinin belirtisi olabilir. Yorgunluk, günlük yaşantınızı olumsuz etkiliyorsa, bir uzmandan yardım almak gereklidir.


Kimse önemsemiyor ama kanserin uyarı işareti: Birkaç haftadan uzun sürerse ihmal etmeyin - 3

3. KİTLE VE ŞİŞLİK

Boyun, koltuk altı veya kasıkta yeni bir şişlik ya da kitle oluşması, iltihaplanma ya da enfeksiyon belirtisi olabileceği gibi, kanserin erken evrelerinin de habercisi olabilir. Şişlik büyümeye devam ederse veya geçmiyorsa, meme, testis veya lenf kanseri gibi ciddi sorunların işareti olabilir.


Kimse önemsemiyor ama kanserin uyarı işareti: Birkaç haftadan uzun sürerse ihmal etmeyin - 4

4. CİLTTE VE BENLERDE DEĞİŞİKLİK

Ciltteki yeni oluşumlar ya da mevcut benlerin şekil, renk ya da boyut değiştirmesi kanserin bir göstergesi olabilir. Özellikle benlerdeki değişikliklerin ABCDE kuralı (Asimetri, Sınır, Renk, Çap ve Evrim) ile izlenmesi büyük önem taşır. Benlerde kanama veya kaşıntı da dikkat edilmesi gereken diğer işaretlerdir.


Kimse önemsemiyor ama kanserin uyarı işareti: Birkaç haftadan uzun sürerse ihmal etmeyin - 5

5. MORARMA VE KANAMA

İdrar, dışkı, kusmuk ya da öksürükte kan görülmesi, mesane, kolon, mide ya da akciğer kanserini işaret edebilir. Ayrıca, sık sık burun kanaması veya açıklanamayan morluklar da kan kanserinin erken belirtisi olabilir.

6. SÜREKLİ ÖKSÜRÜK VE SES KISIKLIĞI

Birkaç haftadan uzun süren, özellikle kuru ya da kanlı öksürükler, akciğer, boğaz veya tiroid kanserinin belirtisi olabilir. Tümörlerin hava yollarını etkilemesi, sürekli öksürüğe ve tahrişe yol açabilir.

Kimse önemsemiyor ama kanserin uyarı işareti: Birkaç haftadan uzun sürerse ihmal etmeyin - 6

7. YUTMA GÜÇLÜĞÜ VE HAZIMSIZLIK

Yutkunmada zorluk, geçmeyen mide ekşimesi ya da hazımsızlık şikayetleri, boğaz, yemek borusu veya mide kanserine işaret edebilir. Bu tür şikayetlerin devam etmesi, ciddi sağlık sorunlarını düşündürebilir.

8. BANYO ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİM

Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, örneğin sürekli ishal, kabızlık ya da dışkıda kan görülmesi, kolon kanseri belirtileridir. İdrar yaparken ağrı veya kanama da mesane ve prostat kanserinin erken belirtileri olabilir.


Kimse önemsemiyor ama kanserin uyarı işareti: Birkaç haftadan uzun sürerse ihmal etmeyin - 7

9. AĞRI

Kemik, pankreas veya iç organlardaki kanserler, karın, sırt ya da eklemlerde geçmeyen ağrılara yol açabilir. Bu tür ağrılar, zamanla kötüleşebilir ve vücutta bir tümörün varlığını gösterebilir.


Kimse önemsemiyor ama kanserin uyarı işareti: Birkaç haftadan uzun sürerse ihmal etmeyin - 8

10. GECE TERLEMELERİ

Açıklanamayan gece terlemeleri, düşük ateş ve tekrarlayan enfeksiyonlar, lenfoma ya da lösemi gibi bağışıklık sistemini etkileyen kanser türlerinin belirtisi olabilir. Bu tür semptomlar, kanserin erken evrelerinde dikkat edilmesi gereken önemli işaretlerdir.

Kanserin erken evrelerinde fark edilen belirtiler, tedavi sürecinin başarısını doğrudan etkiler. Bu nedenle, vücudunuzda fark ettiğiniz değişiklikleri ciddiye almak ve bir sağlık profesyoneline başvurmak, hayat kurtarıcı olabilir. Unutmayın, belirtiler birkaç haftadan uzun sürerse beklemeyin ve bir doktora danışın.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER