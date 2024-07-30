Kırgız lideri öfkelendiren teklif: Yeğeninin nişanlısını hapse attırdı
Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, eski güzellik kraliçesi olan yeğeni Lazzat Nurgozhoeva'nın nişanlısını hapse attırdı. Ülkenin güneyinde meydana gelen ölümcül sel felaketi sırasında gösterişli bir evlilik teklifi sahnelenmesinin ve bunun için hükümetin helikopterinin kullanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, ülkenin güneyinde devam eden ölümcül sel felaketleri sırasına görkemli bir evlilik teklifi yapan eski güzellik kraliçesi yeğenin nişanlısı Aftandil Sabyrbekov'un tören için hükümete ait helikopteri kullanmasının ardından hapse attırdı.