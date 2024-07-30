Kırgız lideri öfkelendiren teklif: Yeğeninin nişanlısını hapse attırdı

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, eski güzellik kraliçesi olan yeğeni Lazzat Nurgozhoeva'nın nişanlısını hapse attırdı. Ülkenin güneyinde meydana gelen ölümcül sel felaketi sırasında gösterişli bir evlilik teklifi sahnelenmesinin ve bunun için hükümetin helikopterinin kullanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kırgız lideri öfkelendiren teklif: Yeğeninin nişanlısını hapse attırdı - 1

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, ülkenin güneyinde devam eden ölümcül sel felaketleri sırasına görkemli bir evlilik teklifi yapan eski güzellik kraliçesi yeğenin nişanlısı Aftandil Sabyrbekov'un tören için hükümete ait helikopteri kullanmasının ardından hapse attırdı.

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Kırgız lideri öfkelendiren teklif: Yeğeninin nişanlısını hapse attırdı - 2

"KABUL EDİLEMEZ"

Hükümetin helikopterinin kullanılması büyük tepki toplarken, Caparov, kriz anında böyle lüks bir etkinliği desteklemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kırgız lideri öfkelendiren teklif: Yeğeninin nişanlısını hapse attırdı - 3

ESKİ GÜZELE HAPİS ŞOKU

2020 yılında "Kırgızistan Güzeli" seçilen, Devlet Başkanı Caparov'un 23 yaşındaki yeğeni Lazzat Nurgozhoeva evlenme teklifine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tepkiler büyüdü.

Kırgız lideri öfkelendiren teklif: Yeğeninin nişanlısını hapse attırdı - 4

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Kırgız Acil Durumlar Bakanlığı'na ait helikopterlerden biriyle dağ yamacındaki bir yere uçan genç çiftin, çiçeklerle süslenmiş dev bir kalbin önünde gerçekleşen evlenme teklifi ve havai fişeklerle donatılmış töreni, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kırgız lideri öfkelendiren teklif: Yeğeninin nişanlısını hapse attırdı - 5

"YEĞENİMİ SEVMİYOR"

Yerel medyaya verdiği bir röportajda "Yeğenim için halktan özür diliyorum" diyen devlet başkanı, Sabyrbekov'un yeğenini sevmediğini ve onunla sadece kendine siyasi destek sağlamak ve yasadışı faaliyetlerini gizlemek amacıyla evlenmek istediğini söyledi.

Sabyrbekov'un kamuoyu önüne çıkıp özür dilememesi Caparov'u öfkelendirdi ve iki hafta sonra yeğeninin nişanlısının tutuklanmasını emretti.

Yerel medyada yer alan haberlerde Sabyrbekov'un uyuşturucu ile bağlantılı suçlar nedeni ile tutuklandığı belirtildi.

Kırgız lideri öfkelendiren teklif: Yeğeninin nişanlısını hapse attırdı - 6

KIRGIZİSTAN SEL FELAKETİ

Kırgızistan'da sel nedeniyle 6 ayda 22 kişinin öldüğü ve 4 bin 551 evin hasar gördüğü bildirildi.

Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Azamat Mambetov, Bakanlığın bu yılın ilk yarısındaki faaliyetleri hakkında düzenlenen basın toplantısında ülkede meydana gelen sellerin etkilerine ilişkin bilgi verdi.

Bu yılın ilk yarısında Kırgızistan genelinde 80 sel meydana geldiğini belirten Mambetov, "Sel nedeniyle 6 ayda 22 kişi öldü, 4 bin 551 ev hasar gördü, 76 ev yıkıldı. Ayrıca 68 kamu binası, 404 kilometre iç yol, 568 hektar arazi, 69 köprü, 87 otomobil hasar gördü." dedi.

Kırgız lideri öfkelendiren teklif: Yeğeninin nişanlısını hapse attırdı - 7

Mambetov, yıl başından bu yana Bakanlığın 56 uyarı bildiriminde bulunduğunu ifade ederek, doğal afetlerden kaynaklanan maddi zararın 13 milyon dolar olduğunu aktardı.

Ülkede tahliye ve boşaltma kararı alınan bölgelerde 3 bin 888 ailenin yaşadığını belirten Mambetov, bu ailelerin devlet tarafından yapılacak desteğe rağmen göç etmediklerini kaydetti.

Mambetov, doğal afetlerin çoğunluğunun ülkenin güneyindeki Oş, Celalabad ve Batken bölgelerinde meydana geldiğini sözlerine ekledi.

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