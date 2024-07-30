Kırgız lideri öfkelendiren teklif: Yeğeninin nişanlısını hapse attırdı

Mambetov, yıl başından bu yana Bakanlığın 56 uyarı bildiriminde bulunduğunu ifade ederek, doğal afetlerden kaynaklanan maddi zararın 13 milyon dolar olduğunu aktardı.

Ülkede tahliye ve boşaltma kararı alınan bölgelerde 3 bin 888 ailenin yaşadığını belirten Mambetov, bu ailelerin devlet tarafından yapılacak desteğe rağmen göç etmediklerini kaydetti.

Mambetov, doğal afetlerin çoğunluğunun ülkenin güneyindeki Oş, Celalabad ve Batken bölgelerinde meydana geldiğini sözlerine ekledi.