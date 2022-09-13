Kırgızistan Türk SİHA'sı TB2 için özel üs kurdu

Kırgızistan, geçen yıl Türkiye’den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA'lar için üs kurdu. Üssün açılışı Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından yapıldı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 13.09.2022 - 16:33 | Son Güncelleme : 13.09.2022 - 16:36

Kırgızistan Türk SİHA'sı TB2 için özel üs kurdu - 1

Kırgızistan'da, Türkiye'den geçen yıl satın alınan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) için üs kuruldu.

Kırgızistan Türk SİHA'sı TB2 için özel üs kurdu - 2

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları için kurulan üssün açılışını yaptı.

Kırgızistan Türk SİHA'sı TB2 için özel üs kurdu - 3

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev'in de hazır bulunduğu açılış töreninde Caparov, Bayraktar TB2 SİHA'ya imzasını attı.

Kırgızistan Türk SİHA'sı TB2 için özel üs kurdu - 4

Caparov, buradaki konuşmasında, barış ve istikrarın ülke sınırlarından başladığını belirterek, üssün hava ve sınır savunma görevini yerine getireceğini vurguladı.

Kırgızistan Türk SİHA'sı TB2 için özel üs kurdu - 5

Üste incelemelerde bulunan Caparov'a devlet sınırının korunmasında görev alan SİHA'ların çalışması hakkında bilgi verildi.

Kırgızistan Türk SİHA'sı TB2 için özel üs kurdu - 6

Kırgızistan, kendi imkanlarıyla geçen yıl Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın almıştı.

Kırgızistan Türk SİHA'sı TB2 için özel üs kurdu - 7

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