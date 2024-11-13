Kırım'da üst düzey Rus komutana suikast: Aracına yerleştirilen bomba patladı
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol kentinde, Moskova'nın Karadeniz Filosu'nun üst düzey deniz komutanı Valeri Trankovski'ye yönelik suikast düzenlendi. Ukrayna güvenlik birimleri, "savaş suçlusu" olarak nitelendirdikleri Trankovski'nin aracını patlattıklarını açıkladı. Suikastı doğrulayan Rusya, “terörist bir saldırı gerçekleştirildiğini” bildirdi.
Ukrayna güvenlik birimleri, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım yarımadasında üst düzey bir Rus askeri yetkilinin hedef alındığını açıkladı.
Ukrayna Güvenlik Servisi'nden bir kaynak, Sivastopol kentinde, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nda birinci rütbeli bir yüzbaşı olan üst düzey deniz subayı Valeri Trankovski'ye yönelik bombalı araç saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Yapılan yazılı açıklamada, “Patlama sonucunda Rus kaptanın bacakları havaya uçtu ve kan kaybından öldü” denildi.
Suikast, Moskova tarafından da doğrulandı.
Bu, Rus askeri yetkililere ve Kremlin yanlısı kamuya mal olmuş kişilere yönelik saldırıların sonuncusu.