Kırım'da üst düzey Rus komutana suikast: Aracına yerleştirilen bomba patladı

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol kentinde, Moskova'nın Karadeniz Filosu'nun üst düzey deniz komutanı Valeri Trankovski'ye yönelik suikast düzenlendi. Ukrayna güvenlik birimleri, "savaş suçlusu" olarak nitelendirdikleri Trankovski'nin aracını patlattıklarını açıkladı. Suikastı doğrulayan Rusya, “terörist bir saldırı gerçekleştirildiğini” bildirdi.

Kırım'da üst düzey Rus komutana suikast: Aracına yerleştirilen bomba patladı - 1

Ukrayna güvenlik birimleri, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım yarımadasında üst düzey bir Rus askeri yetkilinin hedef alındığını açıkladı. 

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden bir kaynak,  Sivastopol kentinde, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nda birinci rütbeli bir yüzbaşı olan üst düzey deniz subayı Valeri Trankovski'ye yönelik bombalı araç saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Patlama sonucunda Rus kaptanın bacakları havaya uçtu ve kan kaybından öldü” denildi.

Suikast, Moskova tarafından da doğrulandı.

Bu, Rus askeri yetkililere ve Kremlin yanlısı kamuya mal olmuş kişilere yönelik saldırıların sonuncusu.

DÜNYA HABERLERİ

Kırım'da üst düzey Rus komutana suikast: Aracına yerleştirilen bomba patladı - 2

Kiev, Trankovski'yi, Karadeniz'den Ukrayna'daki sivil hedeflere seyir füzeleri fırlatılmasından sorumlu “savaş suçlusu” olarak tanımladı.

Rusya tarafından atanan Sivastopol valisi Mikhail Razvozhayev, aracın yerel saatle 07.00 civarında şehrin doğusundaki Gagarin bölgesinde patladığını söyledi.

Rusya Soruşturma Komitesi olaydan sonra yaptığı açıklamada Trankovsky'nin adını vermeden “Aracın altına sabitlenmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir Rus silahlı kuvvetleri askeri öldü” dedi.

Yetkililer “terörist bir saldırı gerçekleştirildiği” iddiasıyla soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Kırım'da üst düzey Rus komutana suikast: Aracına yerleştirilen bomba patladı - 3

Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan bir tanık, sürücünün çarpmanın etkisiyle yolcu koltuğuna fırladığını ve “herkesin onun havaya uçtuğunu hemen fark ettiğini” söyledi.

İsmi açıklanmayan kadın, “Patlayıcılar sürücü koltuğunun yan tarafına yerleştirilmişti” dedi ve patlama sırasında aracın hareket halinde olduğunu sözlerine ekledi.

Görgü tanığı, patlamadan çıkan şarapnel parçalarının başka araçlara da isabet ettiğini ancak kimsenin yaralanmadığını sözlerine ekledi.

Kırım'da üst düzey Rus komutana suikast: Aracına yerleştirilen bomba patladı - 4

Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan bir görgü tanığı, sürücünün çarpmanın etkisiyle yolcu koltuğuna fırladığını söyledi. 

İsmi açıklanmayan kadın, “Patlayıcılar sürücü koltuğunun yan tarafına yerleştirilmişti” dedi ve patlama sırasında aracın hareket halinde olduğunu belirtti.

Görgü tanığı, patlamadan çıkan şarapnel parçalarının ise başka araçlara da isabet ettiğini ancak kimsenin yaralanmadığını sözlerine ekledi.

Kırım'da üst düzey Rus komutana suikast: Aracına yerleştirilen bomba patladı - 5
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