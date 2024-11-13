Kırım'da üst düzey Rus komutana suikast: Aracına yerleştirilen bomba patladı

Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan bir tanık, sürücünün çarpmanın etkisiyle yolcu koltuğuna fırladığını ve “herkesin onun havaya uçtuğunu hemen fark ettiğini” söyledi.

İsmi açıklanmayan kadın, “Patlayıcılar sürücü koltuğunun yan tarafına yerleştirilmişti” dedi ve patlama sırasında aracın hareket halinde olduğunu sözlerine ekledi.

Görgü tanığı, patlamadan çıkan şarapnel parçalarının başka araçlara da isabet ettiğini ancak kimsenin yaralanmadığını sözlerine ekledi.