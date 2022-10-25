Kirli bomba nedir? Kirli bomba ne kadar tehlikeli?

Radyasyona maruz kalmadaki kilit faktörleri ise, bunun ne tür radyasyon olduğu, kişinin ne kadar süreyle radyasyona maruz kaldığı ve radyasyonun deri yoluyla mı, solunarak mı alındığı oluşturuyor. Ayrıca, radyoaktif madde ile kontamine olan evlerin veya işletmelerin yıllarca kapalı kalması gerekebilir ve kamu hizmetleri sekteye uğrayabilir.