Kırmızı halı serildi, sahne hazır. Oscar Ödül Töreni bu gece yapılacak

98. Oscar Törenleri'nin bu sene sunuculuğunu Conan O'Brien yapacak. Üst üste ikinci kez sunuculuk yapacak olan O’Brien, güncel olaylara değinmeyi planladığını ancak asıl amacının insanları güldürmek ve rahat hissettirmek olduğunu belirterek, "İşim insanları eğlendirmek ile gerçekleri kabul etmek arasındaki o çok ince çizgide ilerlemek" ifadesini kullandı.

Yaklaşık 10 bin Akademi üyesinin oy kullanacağı ve ödülün sahiplerinin belirleneceği sistemde, bu yıl ilk kez seçmenlerin filmleri gerçekten izleyip izlemediğini takip eden bir dijital izleme takip mekanizması da devreye alındı.