Kış Olimpiyatları'nda piste kurt köpeği girdi, fotofiniş tarafından görüntülendi
19.02.2026 09:32
Son Güncelleme: 19.02.2026 09:34
Erdem Güzel
Milano-Cortina'daki 2026 Kış Olimpiyatları'nda, kadınlar kayaklı koşu yarışında parkura kurt köpeği girdi. Evden kaçıp piste giren köpek fotofiniş kameralarınca da görüntülendi.
KÖPEK FOTOFİNİŞİ GEÇTİ
2026 Kış Olimpiyatları'nda, kadınlar kayaklı koşu takım sprint eleme yarışlarında 4 ayaklı bir katılımcı yer aldı. Bir Çekoslovak kurt köpeği güvenlik bariyerlerini aşarak piste girmeyi başardı. Köpek bitiş düzlüğünde sporcularla birlikte koşarak bitiş çizgisine ulaştı.
Adının Yüzüklerin Efendisi serisinden esinlenerek Nazgul olduğu belirtilen köpek, resmi bitiş çizgisini 20. sırada geçti. Köpeğin koşuşu ve bitiş çizgisini geçişi fotofiniş kameraları tarafından da kaydedildi.
Parkura giren köpek Nazgul, seyircilerin alkışları eşliğinde Arjantinli kayakçı Nahiara Diaz Gonzalez’in yanına gitti.
EVDEN KAÇARAK PİSTE GELMİŞ
Evinden kaçtığı belirlenen Nazgul’un sahipleri, köpeğin çok sosyal ve insan canlısı olduğunu ancak inatçı bir yapısı bulunduğunu ifade etti. Organizasyon yetkilileri tarafından yakalanan Çekoslovak kurt köpeği, etkinlik yetkililerinden biriyle akrabalığı olan sahiplerine iade edildi. Sahibi gazetecilere verdiği demeçte, "Sabah normalden daha fazla ağlıyordu çünkü bizim ayrıldığımızı görüyordu ve sanırım sadece bizi takip etmek istiyordu" dedi.
Çekoslovakya kurt köpeklerinin iz sürme ve takip sporlarında iyi olduğu; bisiklet sürme, koşma veya yürüyüş gibi açık hava aktiviteleri yapan sahipleriyle çok iyi anlaştığı belirtiliyor.
"ASIL RAKİP KÖPEK DEĞİL İSVEÇLİ SPORCULAR"
Köpeğin piste girmesi sporcular arasında farklı tepkilere neden oldu. Altın madalya kazanan İsveçli Jonna Sundling durumu "sevimli" bulurken, Hırvat Tena Hadzic hayvanı önce bir kurt sanarak korktuğunu belirtti.
Norveçli Astrid Oyre Slind ise bir köpeğin kendisi için en son sorun olduğunu, asıl rakibinin İsveçli sporcular olduğunu söyledi.