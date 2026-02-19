Kış Olimpiyatları'nda piste kurt köpeği girdi, fotofiniş tarafından görüntülendi

Evinden kaçtığı belirlenen Nazgul’un sahipleri, köpeğin çok sosyal ve insan canlısı olduğunu ancak inatçı bir yapısı bulunduğunu ifade etti. Organizasyon yetkilileri tarafından yakalanan Çekoslovak kurt köpeği, etkinlik yetkililerinden biriyle akrabalığı olan sahiplerine iade edildi. Sahibi gazetecilere verdiği demeçte, "Sabah normalden daha fazla ağlıyordu çünkü bizim ayrıldığımızı görüyordu ve sanırım sadece bizi takip etmek istiyordu" dedi.

Çekoslovakya kurt köpeklerinin iz sürme ve takip sporlarında iyi olduğu; bisiklet sürme, koşma veya yürüyüş gibi açık hava aktiviteleri yapan sahipleriyle çok iyi anlaştığı belirtiliyor.