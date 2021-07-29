Kısıtlamaların kaldırıldığı İngiltere'de sürü bağışıklığı yüzde 87'ye ulaştı: Vaka sayısı her yaş grubunda düşüyor

Sağlık Bakanlığı verileri, Covid-19 vakalarının geçen hafta yirmili yaşlarındaki yetişkinler arasında en hızlı düştüğünü, 22 Temmuz'da sona eren haftada bir önceki güne göre yüzde 15 düştüğünü gösterdi. Ancak, daha yaşlı yetişkinler arasında düşüş daha kademeli oldu, bu da vakaların yaş grubunda daha yeni düşmeye başladığını gösteriyor. Enfeksiyon oranları, 80'li yaşların sonlarında yetişkinlerde sadece yüzde bir oranında düştü.

Ancak, İngiliz hükümeti pandeminin sonunun göründüğü yönündeki önerileri görmezden geldi. Bir kaynak, "Burada kimse görevin tamamlandığını bildirmiyor" dedi.