Kısıtlamaların kaldırıldığı İngiltere'de sürü bağışıklığı yüzde 87'ye ulaştı: Vaka sayısı her yaş grubunda düşüyor

ntv.com.tr 29.07.2021 - 09:59
İngiltere, nüfusun yüzde 87'sinin Covid-19’a direnç göstermesiyle sürü bağışıklığına ulaşmaya yakın ve vakalar artık ülke genelinde tüm yaş gruplarında düşüyor. Üst düzey bilim insanlarının daha önce günlük enfeksiyonların önümüzdeki aya kadar 100 bine çıkacağının “neredeyse kaçınılmaz” olduğu konusunda uyarıda bulunmalarına rağmen, veriler üçüncü dalganın sonunun görülebileceğine dair ülkede umutları artırıyor.
Ancak, uzmanları şaşırtan beklenmedik bir bükülmede, vakalar geçen hafta her gün düştü. Dünkü rakamlar, bir hafta öncekinin sadece yarısı kadardı. Sağlık Bakanlığı verileri, İngiltere'deki her yaş grubunda enfeksiyon oranlarının giderek düştüğünü ve bu düşüşün özellikle yirmili yaşlara sahip kişiler arasında en hızlı şekilde gerçekleştiğini ortaya koydu.
Bununla birlikte, University College London'daki bilim insanları, bulaşıcı delta varyantı nedeniyle toplam nüfusun bağışıklığının yüzde 87'de olduğunu ve mevcut sürü bağışıklığı eşiğinin yüzde 93 olduğunu tahmin ediyor. Eşiğe çok yakın olmak, virüsün bulaşmasını zorlaştırmalıdır.
Bristol Üniversitesi'nden bir virolog ve corona virüs uzmanı olan Dr David Matthews, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Sürü bağışıklığı açısından demek istediğimiz, virüsün herkese ulaşmayı başardığını ve bu nedenle çoğu insanın bir bağışıklık hafızasına sahip olacağını kastediyoruz. Şu anda buna çok yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Bu salgın İngiltere için hemen hemen bitti. Sanırım bu kış büyük bir dalgalanma ya da ciddi düzeyde ölümler görmeyeceğiz. Aşı olmayan son yüzde 10'luk kesimdeki farkı ne kadar kapatırsak o kadar iyi olacağız. Herkes eninde sonunda virüsle tanışacak ve bunu aşılı yapmak çok daha iyi” dedi.
Öte yandan, uzmanlar İngiltere’deki yetişkinlerin yüzde 70'inden fazlasının her iki doz aşıyı almasının vakaların düşüşünde büyük etkisi olduğunu söyledi. East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Profesör Paul Hunter, yaş gruplarındaki vakaların daha da düşük olabileceğini çünkü son rakamların 'güncelliğini yaklaşık bir hafta aştığını' söyledi.
Virüsü genç yaş gruplarından yakalama eğiliminde oldukları için yaşlı insanlarda enfeksiyonların daha yavaş düştüğünü belirterek, “Farklı gruplar arasında 'biraz gecikme' olacak” dedi.
Sağlık Bakanlığı verileri, Covid-19 vakalarının geçen hafta yirmili yaşlarındaki yetişkinler arasında en hızlı düştüğünü, 22 Temmuz'da sona eren haftada bir önceki güne göre yüzde 15 düştüğünü gösterdi. Ancak, daha yaşlı yetişkinler arasında düşüş daha kademeli oldu, bu da vakaların yaş grubunda daha yeni düşmeye başladığını gösteriyor. Enfeksiyon oranları, 80'li yaşların sonlarında yetişkinlerde sadece yüzde bir oranında düştü.
Ancak, İngiliz hükümeti pandeminin sonunun göründüğü yönündeki önerileri görmezden geldi. Bir kaynak, "Burada kimse görevin tamamlandığını bildirmiyor" dedi.
Uzmanlar, vakalardaki gerilemenin 'çok iyi' bir işaret olduğunu söyledi çünkü bu üçüncü dalganın geri çekilmekte olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunuyor. Ancak düşüşün kalıcı olduğundan emin olabilmeleri için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu konusunda uyardı.
Diğer taraftan, araştırmacılar İngiltere'de hastaneye yatışlarının hafta sonuna kadar düşmeye başlayacağını söyledi. Buna göre rakam, İskoçya'da görülene benzer bir eğilimi yansıtıyor.
İngiltere'nin normalleşme tarihi olarak duyurulan ve Başbakan Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı 19 Temmuz’dan itibaren 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve yasal maske zorunluluğu kaldırıldı. Buna karşın, özellikle toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda halen maske takılması tavsiye ediliyor.
Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırıldı.