'Kıyamet buzulu’ eriyor: Kritik eşik on yıl içinde aşılabilir

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, dünyanın en geniş buzulu olan ve hızla eriyen Thwaites'i incelemek için 50 milyon dolarlık ortak bir misyon üstlendi.

Thwaites'e sahip olduğu buz miktarı ve erirse oluşturacağı potansiyel tehdit nedeniyle "kıyamet buzulu" da deniliyor.