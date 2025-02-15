"Kıyamet" kopmadı: Hamas Gazze'deki esirleri teslim etti, Filistinliler özgür

Rehine krizinin aşılmasının ardından Gazze'deki esir takasında altıncı tur gerçekleştiriliyor. Hamas, dün ismini açıkladığı 3 rehineyi Han Yunus'ta Kızılhaç'a ulaştırdı. Rehineler daha sonra İsrail ordusuna teslim edildi. İsrail, karşılığında 369 Filistinli esiri serbest bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan Filistinliler Batı Şeria'da sevgi gösterileriyle karşılandı. Esir takasında son durum...

"Kıyamet" kopmadı: Hamas Gazze'deki esirleri teslim etti, Filistinliler özgür - 1

Hafta başında İsrail'in anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle rehinelerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyuran Hamas, bugün esirleri teslim etti.

Kızılhaç'a ait araçlar Gazze'ye ulaştı ve esirleri aldı, ardından İsrail ordusuna teslim etti. Bu 3 erkek esir, İslami Cihad'ın elindeydi.

İsrail, karşılığında 369 Filistinli esiri hapishanelerden serbest bıraktı.

Filistinliler Batı Şeria'daki Ramallah'ta büyük coşkuyla karşılandı.

DÜNYA HABERLERİ

"Kıyamet" kopmadı: Hamas Gazze'deki esirleri teslim etti, Filistinliler özgür - 2

TRUMP TEHDİT ETTİ

Hamas dün, serbest bırakılacak rehinelerin ismini açıkladı.

Sasha Alexander Trufanov, Sagui Dekel Chen ve Iair Horn Kızılhaç'a teslim edilmelerinin ardından İsrail'e götürüldü..

İsrail de karşılık olarak 369 Filistinli mahkum ve tutukluyu hapishanelerden salıverecek.

Takasla ilgili dün açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Yarın Gazze konusunda sert bir duruş alacağım, İsrail ne yapacak bilmiyorum" dedi.

"Kıyamet" kopmadı: Hamas Gazze'deki esirleri teslim etti, Filistinliler özgür - 3

TRUMP'TAN "KIYAMET" TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm rehinelerin bugün öğlene kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edileceğini belirterek "kıyametin kopacağını" söylemişti.

Ancak önceki gün İsrail ve Hamas arasındaki rehine krizi aşıldı.

"Kıyamet" kopmadı: Hamas Gazze'deki esirleri teslim etti, Filistinliler özgür - 4

ANLAŞMA 19 OCAK'TA İMZALANDI

Hamas ve İsrail, Mısır ile Katar'ın arabuluculuk çabalarının sonucunda 19 Ocak'ta ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanmıştı.

"Kıyamet" kopmadı: Hamas Gazze'deki esirleri teslim etti, Filistinliler özgür - 5
"Kıyamet" kopmadı: Hamas Gazze'deki esirleri teslim etti, Filistinliler özgür - 6
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