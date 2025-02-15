"Kıyamet" kopmadı: Hamas Gazze'deki esirleri teslim etti, Filistinliler özgür
Rehine krizinin aşılmasının ardından Gazze'deki esir takasında altıncı tur gerçekleştiriliyor. Hamas, dün ismini açıkladığı 3 rehineyi Han Yunus'ta Kızılhaç'a ulaştırdı. Rehineler daha sonra İsrail ordusuna teslim edildi. İsrail, karşılığında 369 Filistinli esiri serbest bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan Filistinliler Batı Şeria'da sevgi gösterileriyle karşılandı. Esir takasında son durum...
Hafta başında İsrail'in anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle rehinelerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyuran Hamas, bugün esirleri teslim etti.
Kızılhaç'a ait araçlar Gazze'ye ulaştı ve esirleri aldı, ardından İsrail ordusuna teslim etti. Bu 3 erkek esir, İslami Cihad'ın elindeydi.
İsrail, karşılığında 369 Filistinli esiri hapishanelerden serbest bıraktı.
Filistinliler Batı Şeria'daki Ramallah'ta büyük coşkuyla karşılandı.