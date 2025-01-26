Kıyamet sahneleri: Rus petrol rafinerisinde yangın!
Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının gece boyunca petrol üretim tesisini vurmasının ardından Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden birinde yangın çıktı. Ukrayna'nın saldırısı Ryazan petrol rafinerisini iki gün içinde ikinci kez ateşe verdi. Saldırı sonucu gökyüzü, kıyameti andıran kırmızı alevlerle aydınlandı.
Ukrayna, Rusya'nın hava savunmasının başarısız olmasının ardından Ryazan petrol rafinerisini 48 saat içinde ikinci kez vurarak Moskova'ya ve Rus ordusuna yakıt tedarikinde yeni sorunlara yol açtı.
Bölge sakinleri, Moskova'nın güneydoğusunda bulunan ve Rus petrol ihracatı için hayati önem taşıyan rafineri bölgesinde birkaç dakika içinde 15 kadar patlama sesi duydu.
Ryazan Valisi Pavel Malkov, gece boyunca bölge üzerinde sekiz insansız hava aracının düşürüldüğünü, Kursk bölgesinde altı insansız hava aracının imha edildiğini ve Belgorod bölgesi üzerinde bir insansız hava aracının vurulduğunu iddia etti.