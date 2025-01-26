Kıyamet sahneleri: Rus petrol rafinerisinde yangın!

18 MİLYON TONLUK KAPASİTE

Kaynaklar, saldırının rafinerideki petrol depolarını ateşe verdiğini ve bir demiryolu yükleme rafı ile rafine ürünlerdeki yabancı maddeleri gidermek için kullanılan bir hidro-işlem ünitesi de dahil olmak üzere ekipmana zarar verdiğini söyledi.

Ryazan petrol rafinerisi Rusya'nın en büyüklerinden biri ve yılda 18 milyon tonluk kapasitesiyle Moskova'ya yakıt tedariki açısından kritik öneme sahip.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin dezenformasyonla mücadele şefi Andrii Kovalenko şunları söyledi: "Rafineri Rusya'nın hem sivil hem de askeri-endüstriyel kompleksine yakıt sağlamada önemli bir rol oynuyor. Askeri teçhizat için yakıt, uçak gazyağı, dizel yakıt ve tanklarda, uçaklarda, gemilerde ve Rus Silahlı Kuvvetlerinin diğer teçhizatında kullanılan diğer petrol ürünleri üretmektedir."