Kıyamet sahneleri: Rus petrol rafinerisinde yangın!

Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının gece boyunca petrol üretim tesisini vurmasının ardından Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden birinde yangın çıktı. Ukrayna'nın saldırısı Ryazan petrol rafinerisini iki gün içinde ikinci kez ateşe verdi. Saldırı sonucu gökyüzü, kıyameti andıran kırmızı alevlerle aydınlandı.

Kıyamet sahneleri: Rus petrol rafinerisinde yangın! - 1

Ukrayna, Rusya'nın hava savunmasının başarısız olmasının ardından Ryazan petrol rafinerisini 48 saat içinde ikinci kez vurarak Moskova'ya ve Rus ordusuna yakıt tedarikinde yeni sorunlara yol açtı.

Bölge sakinleri, Moskova'nın güneydoğusunda bulunan ve Rus petrol ihracatı için hayati önem taşıyan rafineri bölgesinde birkaç dakika içinde 15 kadar patlama sesi duydu.

Ryazan Valisi Pavel Malkov, gece boyunca bölge üzerinde sekiz insansız hava aracının düşürüldüğünü, Kursk bölgesinde altı insansız hava aracının imha edildiğini ve Belgorod bölgesi üzerinde bir insansız hava aracının vurulduğunu iddia etti.

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Kıyamet sahneleri: Rus petrol rafinerisinde yangın! - 2

TRUMP PUTİN'E BASKI YAPARKEN GELEN SALDIRI

Malkov, son drone saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığını ancak maddi hasarın değerlendirildiğini söyledi.

Son saldırılar, Donald Trump'ın çatışmaları durdurmayı ve ABD başkanının "gülünç" olarak nitelendirdiği yıpratıcı savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmeleri kabul etmesi için Rus lider Vladimir Putin'e baskı yaptığı sırada gerçekleşti. 

Trump göreve geldiği ilk 24 saat içinde savaşı sona erdireceğini söylemişti ancak 100 günlük yeni bir hedef belirledi. Uzmanlar bu hedefe de ulaşılamayacağı uyarısında bulundu.

Kıyamet sahneleri: Rus petrol rafinerisinde yangın! - 3

48 SAAT İÇİNDE İKİNCİ SALDIRI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye bağlı güçler 48 saat içinde Ryazan petrol rafinerisine ikinci kez saldırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Rusya üzerinde 15 Ukrayna insansız hava aracını ve Karadeniz'de iki deniz insansız hava aracını imha ettiğini söyledi.

Gece boyunca devam eden saldırı, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının cuma günü tesisi vurarak yangına yol açması ve Rusya'nın en büyük rafinerilerinden birindeki ekipmanlara zarar vermesinin ardından geldi.

Daha önceki saldırıda Ruslar, duman ve alevler binayı sararken, patlayan petrol rafinerisinden panik içinde kaçarken görülmüştü.

Kıyamet sahneleri: Rus petrol rafinerisinde yangın! - 4

18 MİLYON TONLUK KAPASİTE

Kaynaklar, saldırının rafinerideki petrol depolarını ateşe verdiğini ve bir demiryolu yükleme rafı ile rafine ürünlerdeki yabancı maddeleri gidermek için kullanılan bir hidro-işlem ünitesi de dahil olmak üzere ekipmana zarar verdiğini söyledi.

Ryazan petrol rafinerisi Rusya'nın en büyüklerinden biri ve yılda 18 milyon tonluk kapasitesiyle Moskova'ya yakıt tedariki açısından kritik öneme sahip. 

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin dezenformasyonla mücadele şefi Andrii Kovalenko şunları söyledi: "Rafineri Rusya'nın hem sivil hem de askeri-endüstriyel kompleksine yakıt sağlamada önemli bir rol oynuyor. Askeri teçhizat için yakıt, uçak gazyağı, dizel yakıt ve tanklarda, uçaklarda, gemilerde ve Rus Silahlı Kuvvetlerinin diğer teçhizatında kullanılan diğer petrol ürünleri üretmektedir."

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