"Kız çocuklarına cinsel istismar, beyaz bayraklılara infaz": Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde neler oluyor?

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni günlerdir kuşatma altında tutan İsrail askerleri için skandal iddialar gündemde. Euro-Med Monitor, İsrail askerlerinin tıbbi tesis içinde ve yakınında kasıtlı öldürmeler, saha infazları, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel ve fiziksel saldırılar gerçekleştirdiğini anlatıyor. (Haber: Derya Doğan)

"Kız çocuklarına cinsel istismar, beyaz bayraklılara infaz": Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde neler oluyor? - 1

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi İsrail kuşatmasının altında.

Hastanede ablukası sürdüren İsrail askerlerine ilişkin çok sayıda dikkat çeken iddia ortaya çıktı.

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"Kız çocuklarına cinsel istismar, beyaz bayraklılara infaz": Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde neler oluyor? - 2

"ÜZÜCÜ" TANIKLIKLAR VAR

Euro-Med Monitor, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskından kurtulanların, İsrail askerlerinin tıbbi tesis içinde ve yakınında “kasıtlı öldürmeler, saha infazları, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel ve fiziksel saldırılar” gerçekleştirdiğine dair üzücü tanıklıklar verdiğini belirtiyor.

"Kız çocuklarına cinsel istismar, beyaz bayraklılara infaz": Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde neler oluyor? - 3

BEYAZ BAYRAK SALLAYANLARI VURDULAR

44 yaşındaki bir sağlık görevlisi, İsrail güçlerinin beyaz bayrak sallayan Filistinli bir adamı ve psikolojik rahatsızlığı olan bir çocuğu nasıl vurarak öldürdüğünü anlattı.

Sağlık görevlisi, “Aramızda tankın önünde yürümeye zorlanan beş yaralı vardı. Aniden, herhangi bir sorgulama yapılmadan vurularak öldürüldüler” dedi.

"Kız çocuklarına cinsel istismar, beyaz bayraklılara infaz": Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde neler oluyor? - 4

DSÖ'DEN İSRAİL'E ÇAĞRI

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kemal Advan'daki kritik hastaların “kendisi de işlevsiz olan Endonezya Hastanesi'ne taşındığını” söyledi.

DSÖ direktörü, örgütünün ve ortaklarının Endonezya Hastanesine gıda, su ve temel tıbbi malzemeler ulaştırdığını ve 10 kritik hastayı yakındaki El Şifa Hastanesine naklettiğini söyledi.

Ancak İsrail güçlerinin nakil sırasında dört hastayı gözaltına aldığını kaydetti. “İsrail'i bu hastaların sağlık ihtiyaçlarının ve haklarının korunmasını sağlamaya çağırıyoruz” dedi.

Ghebreyesus, "Şu anda yaklaşık yedi hasta ile 15 bakıcı ve sağlık çalışanı “ağır hasar görmüş” Endonezya Hastanesi'nde kalıyor ve bu hastanenin “bakım sağlama kabiliyeti yok” diye konuştu.

"Kız çocuklarına cinsel istismar, beyaz bayraklılara infaz": Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde neler oluyor? - 5

"HASTANELER SAVAŞ ALANI"

Tedros ayrıca Gazze şehrindeki iki hastanenin daha, el-Ehli Hastanesi ve el-Vefa Rehabilitasyon Hastanesi'nin saldırıya uğradığını ve her ikisinin de hasar gördüğünü belirtti.

DSÖ Başkanı Gazze'deki hastanelerin bir kez daha savaş alanı haline geldiğini ve sağlık sisteminin ciddi tehdit altında olduğunu söyledi.

Son olarak şunları ekledi: “Tekrar ediyoruz: hastanelere yönelik saldırıları durdurun. Gazze'deki insanların sağlık hizmetlerine erişime ihtiyacı var. İnsani yardım çalışanlarının sağlık yardımı sağlamak için erişime ihtiyacı var. Ateşkes!”

"Kız çocuklarına cinsel istismar, beyaz bayraklılara infaz": Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde neler oluyor? - 6
"Kız çocuklarına cinsel istismar, beyaz bayraklılara infaz": Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde neler oluyor? - 7
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