"Kız çocuklarına cinsel istismar, beyaz bayraklılara infaz": Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde neler oluyor?
Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni günlerdir kuşatma altında tutan İsrail askerleri için skandal iddialar gündemde. Euro-Med Monitor, İsrail askerlerinin tıbbi tesis içinde ve yakınında kasıtlı öldürmeler, saha infazları, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel ve fiziksel saldırılar gerçekleştirdiğini anlatıyor. (Haber: Derya Doğan)
Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi İsrail kuşatmasının altında.
Hastanede ablukası sürdüren İsrail askerlerine ilişkin çok sayıda dikkat çeken iddia ortaya çıktı.