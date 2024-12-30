"Kız çocuklarına cinsel istismar, beyaz bayraklılara infaz": Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde neler oluyor?

BEYAZ BAYRAK SALLAYANLARI VURDULAR

44 yaşındaki bir sağlık görevlisi, İsrail güçlerinin beyaz bayrak sallayan Filistinli bir adamı ve psikolojik rahatsızlığı olan bir çocuğu nasıl vurarak öldürdüğünü anlattı.

Sağlık görevlisi, “Aramızda tankın önünde yürümeye zorlanan beş yaralı vardı. Aniden, herhangi bir sorgulama yapılmadan vurularak öldürüldüler” dedi.