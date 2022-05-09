Kızılderili mağarasında bin yıldan daha eski çizimler bulundu: Ruhlar dünyası ile iletişim kurdular

Alvarez, ilk olarak 1999'da National Geographic'te bir fotoğrafçı olarak çalıştığı sırada glifleri belgelemeye çalıştı. Alvarez, "Görüntüler çok soluktu. Bana emanet edilen hikayeler olduğunu hissediyordum. Bütün işi yapmanın arkasındaki motivasyon buydu” dedi.





Son olarak, yüksek teknoloji ürünü 3D fotogrametri, gliflerin net bir şekilde fotoğraflanmasını sağladı. Tüm mağara tavanını haritalamak 16 binden fazla fotoğraf çekildi. Alvarez, "Dizlerimin iyileşmesi yıllar aldı. Günler boyunca, saatlerce diz çöküp eğiliyordum. Sonunda mağara tabanını dijital olarak alçaltmayı başardık, ilk önce devasa insansı glifleri gördük” açıklamasını yaptı.