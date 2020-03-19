KKTC yabancı girişini yasakladı (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 19.03.2020 - 12:49 | Son Güncelleme : 19.03.2020 - 14:35
Corona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde alınan karar göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil tüm ülke vatandaşlarının KKTC'ye girişi yasaklandı. Yasak kararının bugün Türkiye saati ile 15.00'te uygulamaya gireceği ifade edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, "KKTC kara, deniz ve hava giriş kapılarından KKTC vatandaşları haricindeki kişilerin girişleri 1 Nisan'a kadar durdurulmuştur. Belirtilen süre zarfında ülkemize giriş yapacak tüm KKTC vatandaşları KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca zorunlu gözlem ve izolasyon işlemine tabi tutulacaklardır" dedi.
Rusya'da corona virüse bağlı ilk ölüm gerçekleşirken hayatını kaybeden kişinin 79 yaşında bir kadın olduğu da belirtildi.
Rusya'da daha önce 147 vaka bildirilmişti.
Çin’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan salgında, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni tip Covid-19 tespit edilmediği bildirildi.
Şinhua ajansının haberine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Covid-19 vakasının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı.
Komisyon yetkilileri, başkent Pekin’de 21, Şanghay'da 2, Guangdong'da 9, Heylongciang ve Cıciang eyaletlerinde de birer kişide Kovid-19 tespit edildiğini, bu vakaların tamamının ''ithal vaka'' olduğunu aktardı.
Yetkililer ayrıca, dün itibariyle ülkedeki ''ithal vaka'' sayısının da 189’a ulaştığını bildirdi.
ABD'deki corona virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin son rakamlarına göre, Covid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.
Çarşamba gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki ölü sayısı 150'ye, vaka sayısı ise 9 bin 345'e çıktı.
Salı gecesi aynı saatlerde 108 olan ölü sayısının 24 saatte 150'ye, 6 bin 300 civarındaki vaka sayısının ise 9 bin 300 düzeyine ulaşmış olması salgının giderek yayıldığının işareti olarak değerlendirildi.
Söz konusu ölümlerin 68'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 20, Kaliforniya'da ise 16 ölüm haberi rapor edildi.
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da Covid-19 nedeniyle 87 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.
Gelişme, Kosta Rika Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada ülkenin ortasındaki kentlerden Alajuela'da aynı isimdeki hastanede yoğun bakımda yatmakta olan 87 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü kaydedildi.
Ülkede, hayatını kaybeden hasta hariç 6’sı yabancı 68 Covid-19 vakası bulunuyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Covid-19 ile mücadele kapsamında metro hatlarının kısmen kapatılmasına karar verildi.
Londra Ulaşım İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar 40 metro istasyonu kapatılacak.
İki duraklı Waterloo-City hattında cuma günü hizmete tamamen son verilecek. Cuma ve cumartesi günleri ise tüm hatlarda seferler durdurulacak, ancak sağlık çalışanları gibi kritik görevleri olanlar için otobüsler hizmet vermeyi sürdürecek.
Metroların yanı sıra, otobüs, tren ve tramvay hatlarında da seferler azaltılacak.
Karar, hükümetin halka zorunlu olmayan tüm seyahatleri durdurması yönündeki çağrının ardından gelirken, Londra Belediye Başkanı Sadık Han, "kesinlikle gerekli olmadığı sürece" ulaşım ağının kullanılmamasını istedi.
Güney Pasifik ülkesi Fiji’de ilk vakanın görüldüğü açıklandı.
Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Fiji Sağlık Bakanı Dr. Ifereimi Waqainabete, yurt dışından dönen bir kişide ülkenin ilk covid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Hastanın derhal izole edildiğini ve tıbbi gözetim altına alındığını vurgulayan Bakan Waqainabete, sağlık ekiplerinin ismi açıklanmayan kişiyle temasta olan herkesi belirlemeye çalıştığını kaydetti.
Öte yandan Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Güney Pasifik Okyanusu’ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası’nın en büyük adası Tahiti’de 6, Yeni Kaledonya’da ise 2 kişinin covid-19 nedeniyle hastalandığı bildirildi.
Meksika Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede covid-19 nedeniyle ilk kez bir hastanın öldüğü duyuruldu.
Açıklamada, söz konusu kişinin diyabet hastası olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, ülkede 118 covid-19 vakası tespit edildiğini duyurmuştu.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip Covid-19'un yayılmasını önlemek için alınan önlemleri açıkladı.
Önlemler kapsamında Yeni Zelanda vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanların dışındaki herkese bu gece yarısından itibaren sınırların kapatıldığını duyuran Ardern, "Bunun ne kadar olağanüstü olduğunu anlıyorum ancak Yeni Zelanda'yı Kovid-19'dan korumak için önlem alınması gerekiyordu.’’ ifadelerini kullandı.
Dünyadaki birçok ülkeden salgın haberlerinin gelmeye devam ettiğini ve bu nedenle risk almak istemediklerini dile getiren Ardern, yasakların geçici işçileri, öğrenci gibi geçici vize sahiplerini ve Pasifik'ten gelen kişileri de kapsadığını sözlerine ekledi.
Yeni Zelanda’da son verilere göre toplam 28 kişide Covid-19 tespit edildi.
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan ve Almatı kentlerinde, corona virüs vakalarının hızla artmasının ardından virüsün diğer şehirlere yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen karantina rejimi bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Karantina uygulaması kapsamında şehir sakinlerinin hareketi ve araçların şehre giriş çıkışlarına kısıtlama getirildi.
Marketler ve eczaneler dışında tüm alışveriş merkezleri ve pazarların faaliyetlerinin askıya alındığı Nur Sultan ve Almatı'da, devlet ve özel kurumların personelinin yüzde 70'i evden mesai yapacak.
Karantina sürecinin sağlanması için şehirlerin girişlerinde oluşturulan güvenlik kontrol noktalarına termal kameralar yerleştirildi, asker ve polisler konuşlandırıldı.
Kazakistan'da toplam vaka sayısı 37'ye ulaştı. Hastaların 19'u Almatı'da kalanı da Nur Sultan'daki hastanelerde tedavi altında tutuluyor.