KKTC’de cinayet: Pencereden gizlice eve girdi, uyurken ateşe verdi

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, vücudunda ciddi yanıklar oluşan ve ağır yaralanan İlkhan ise ambulansla önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan İlkhan dün sabah yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis tarafından gözaltına alınan Hamit T, önümüzdeki günlerde cinayet suçundan hakim karşısına çıkarılacak.