KKTC’de cinayet: Pencereden gizlice eve girdi, uyurken ateşe verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir kişi, kendisinin ve kız arkadaşının dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle bir evi kundakladı. Benzin dökülüp yakılan evde, bir kişi yaşamını yitirdi. KKTC polisi, olayı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.

KKTC’de cinayet: Pencereden gizlice eve girdi, uyurken ateşe verdi - 1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kundaklanan evde bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay Lefkoşa’da yaşandı.

Hamit T. isimli kişi kişi, kendisinin ve kız arkadaşının dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle aynı köyde yaşadığı Nihat İlkhan isimli kişinin evini ateşe verdi.

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KKTC’de cinayet: Pencereden gizlice eve girdi, uyurken ateşe verdi - 2

İskele ilçesine bağlı Boltaşlı köyünde yaşanan olayda, Hamit T. İsimli kişi, Nihat İlkhan’ın tek katlı köy evine pencereden gizlice girdi.

Evin yatak odasına giren Talay, yanında getirdiği benzini o esnada uyuyan İlkhan’ın yatağının kenarlarına ve yere döktükten sonra çakmakla ateşe verdi.

KKTC’de cinayet: Pencereden gizlice eve girdi, uyurken ateşe verdi - 3

Talay evi ateşe verdikten sonra kaçarken, bir anda alevler içerisinde kalan İlkhan, can havliyle evin dışına koştu.

Bağırarak yardım isteyen İlkhan’ın yardımına komşusu yetişti.

Komşusu İlkhan’ın üzerine su dökerek alevleri söndürürken, acil servis, polis ve itfaiyeye haber verildi.
KKTC’de cinayet: Pencereden gizlice eve girdi, uyurken ateşe verdi - 4

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, vücudunda ciddi yanıklar oluşan ve ağır yaralanan İlkhan ise ambulansla önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan İlkhan dün sabah yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis tarafından gözaltına alınan Hamit T, önümüzdeki günlerde cinayet suçundan hakim karşısına çıkarılacak.
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