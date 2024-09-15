KKTC’de cinayet: Pencereden gizlice eve girdi, uyurken ateşe verdi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir kişi, kendisinin ve kız arkadaşının dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle bir evi kundakladı. Benzin dökülüp yakılan evde, bir kişi yaşamını yitirdi. KKTC polisi, olayı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kundaklanan evde bir kişi yaşamını yitirdi.
Olay Lefkoşa’da yaşandı.Hamit T. isimli kişi kişi, kendisinin ve kız arkadaşının dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle aynı köyde yaşadığı Nihat İlkhan isimli kişinin evini ateşe verdi.