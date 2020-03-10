KKTC'de corona virüs önlemi (Corona virüste son durum)

Dünya genelinde corona virüs vakaları 115 bine yaklaşırken can kaybı 4 bini aştı. Kanada'da corona virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. KKTC, Panama ve Burkina Faso'da ilk vakalar tespit edildi. KKTC'de corona virüs önlemi nedeniyle pazartesiye kadar eğitime ara verildi Diğer taraftan yeni tip corona virüs (COVID-19)İ salgının ortaya çıktığı Wuhan'da görev yapan bir doktor COVID-19 nedenli ölümlerde yüksek tansiyonun ciddi bir risk oluşturduğunu açıkladı.

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ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 10.03.2020 - 13:50

Dünyada yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 28’e çıktı. Vaka sayısı 114 bin 558'e çıktı.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi. Söz konusu can kayıplarının tamamı Covid-19’un en yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 139’a ulaştı. Toplam vaka sayısı da 4 bin 794’ünün durumu ciddi olmak üzere 80 bin 754’e çıkarken, şüpheli vaka sayısı 349’a, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 16 bin 982’ye geriledi.



Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde görülen vaka sayısı da 115’e yükselirken, ülkeye yurt dışından gelen yabancı üke vatandaşlarında saptanan Covid-19 vakası ise 69’a ulaştı.

YÜKSEK TANSİYON BÜYÜK BİR RİSK Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) nedenli ölümlerde yüksek tansiyonun ciddi bir risk oluşturduğu bildirildi. Peking Union Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Müdürü Dr. Du Bin, Bloomberg'e verdiği demeçte, yeni tip corona virüse yakalanan ve durumu ağır olan hastaların tedavisi için ocak ayının ortasından bu yana çalıştığını söyledi.

Du, yeni tip corona virüs kaynaklı ölümlere bakıldığında yüksek tansiyonu olan hastaların yüksek risk altında olduğunu dile getirdi. Wuhan'da Covid-19 nedeniyle ocak ayında hayatını kaybeden 170 hastanın neredeyse yarısının yüksek tansiyon hastası olduğunun anımsatılması üzerine Du, "Bu oldukça yüksek bir oran" ifadesini kullandı.

Du, diğer doktorların anlattığından ve kendi gördüğü verilerden, altta yatan tüm hastalıklar arasında yüksek tansiyonun en tehlikeli unsur olduğunun anlaşıldığına dikkati çekti.

Bununla ilgili yayımlanan herhangi bir araştırma olmadığının altını çizen Du, buna rağmen, yüksek tansiyonun hastanın durumunun kötüye gitmesinde ve hastalığın sonucuyla ilgili kötü bir tahmin yapılmasında önemli bir faktör olabileceğine inandıklarını vurguladı.

TEDAVİDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR Du, gözlerini, yüksek tansiyon hastaları ve yaşlılardan ayırmayacaklarını kaydederek doktorlara, yüksek tansiyon faktörünün yanı sıra dikkat edilmesi gereken farklı konularda da tavsiye bulundu. Solunum bozukluğu olan hastalarda organ yetmezliği görülebileceği için solunum desteği verme önlemlerinin en kısa sürede alınması gerektiğini söyleyen Du, Covid-19 tespit edilen ve solunum desteğine ihtiyacı olan hastaların neredeyse yarısının öldüğünü ancak iyileşenlerin çoğunun başlangıçta solunum desteği verilenler olduğunu dile getirdi.

Du, ilaçların tek başına özellikle durumu ağır olan hastaları tedavi edemeyeceğini vurgulayarak Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) tecrübelerinin kendilerine belirli bir antiviral ilaç kullanılmadan çoğu hastanın tedavi edildiğini gösterdiğini söyledi.

Virüs bulaştığında bunu yok edebilecek bir ilaç olmasını umduklarını belirten Du, "Ancak, sihirli bir kurşun yok." yorumunda bulundu.



Virüs bulaşan kişinin iyileşip hastaneden taburcu edildikten günler sonra yeniden enfekte olmasının, kan dolaşımındaki antikorlar hızlıca yok olmadığı için "teorik olarak" hiçbir anlam ifade etmediğini kaydeden Du, ikinci kez enfekte olanların yapılan testlerde negatif sonuç almasının testlerin güvenilirliğiyle ilgili endişelere neden olduğunu söyledi.

COVID-19 BULAŞAN HİÇBİR ÇOCUĞUN DURUMU KÖTÜ DEĞİL Du, farklı üreticilerin yaptığı test kitlerinde, sonucu etkileyebilecek tutarsızlıklar olabileceğinin altını çizdi.



Hamileler ve çocukların yeni tip corona virüsten ciddi olarak etkilenmemiş gibi göründüğünü vurgulayan Du, gripte, hamileliğin ağır belirtilere ve kötü sonuçlara yol açtığını ancak bu sefer durumun tersi olduğunu kaydetti. Du, Covid-19 bulaşan hiçbir çocuğun durumunun yoğun bakım ünitesine alınacak kadar kötü olmadığını dile getirdi.

ÇÖKEN KARANTİNA OTELİNDE 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Diğer yandan, ülkenin güneyindeki Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde cumartesi akşamı çöken ve Covid-19 vakalarının karantina merkezi olarak kullanılan Şincia (Xinjia) Express Hotel’in enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarından 59 kişi çıkarıldı. Bunlardan 18’i yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, 12 kişinin göçük altında olduğunu belirtirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Olaya yönelik yapılan soruşturmada yetkililer otelin, birinci katında yapılan onarım çalışmalarında meydana gelen bir kaza nedeniyle çöktüğü kaydetmiş, bina sahibinin gözaltına duyurmuştu.

Yerel hükümetin, söz konusu oteli Covid-19 salgınının en yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaleti ile Cıciang eyaletinin bazı bölgelerinden gelen kişilerin karantinası için tahsis ettiği ifade edilmişti. Çin'de, yeni tip corona virüsün son günlerde belirli oranda kontrol altına alınmasıyla insanlar Bahar Bayramı’yla gittikleri şehirlerden çalıştıkları kentlere geri dönüyor.

KKTC'DE İLK VAKA VE YENİ TEDBİR KARARLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu. Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, Almanya'nın Balingen şehrinden pazar akşamı gelen 30 kişilik turist kafilesinin özel servisle Gazimağusa'daki bir otele götürüldüğünü ifade etti. Kafiledeki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 65 yaşındaki kadın turistte corona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Pilli, kafilenin bulunduğu Gazimağusa'daki otelin de karantinaya alındığını bildirdi. Enfekte turistin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan KKTC Bakanlar Kurulu, olağanüstü gündemle toplanarak yeni tip corona virüs (Covid-19) konusunda mevcut tedbirlerin artırılmasına yönelik kararlar aldı. Buna göre, tüm sınır kapılarında sağlık personelinin sayısı iki katına çıkarılacak. Bakanlar Kurulu, Başbakanlık koordinasyonunda, Sağlık Bakanı'nın başkanlığında bir kriz masası oluşturulacak. Ölümcül salgına karşı önlem olarak okullarda pazartesiye kadar eğitime ara verildi.

PANAMA İLE BURKİNA FASODA İLK VAKALAR Orta Amerika ülkesi Panama’da, ülkeye İspanya'dan gelen bir kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Burkina Faso'da da ilk vakaların tespit edildiği açıklandı.

Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, İspanya’nın başkenti Madrid’in Barajas bölgesinden geldikten sonra öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadında corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu. Evine gönderilen hastanın durumunun ağır olmadığını belirten Turner, söz konusu kişinin hangi ülke vatandaşı olduğuna dair detay paylaşmadı. Panama Devlet Başkanı Nito Cortizo da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin corona virüs karşı tedbirleri aldığını belirtti.

BURKİNA FASO'DA İLK VAKALAR Burkina Faso’da 2 kişide Covid-19 tespit edildi. Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Claudine Lougue, yaptığı açıklamada, 24 Şubat’ta Fransa’dan dönen bir çiftte corona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Bakan Lougue, 50 yaşın üstündeki çiftin hastanede karantinaya alındığını, yolculuklarında çifte eşlik eden bir kişinin ise evinde karantinada tutulduğu kaydetti. Afrika kıtasında Burkina Faso’nun yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Covid-19 vakaları görüldü. Kıtadaki toplam corona virüs vakası sayısı 97’ye yükseldi.

KABE'DE VİRÜS STERİLİZASYONU Suudi Arabistan, artan corona virüs vakalarına karşı önlem almaya devam ediyor.

Son olarak Kabe'de ölümcül virüse karşı strerilizasyon çalışmaları yapan yetkiler görüntülere böyle yansıdı.

Öte yandan Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından, ülkede 5 kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle vak'a sayısının 20'ye yükseldiğini duyurulmuştu.