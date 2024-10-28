KKTC'de yenidoğan skandalı: Bebek mamalarını alkolle hazırlayan çalışanların gözaltı süresi uzadı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yenidoğan servisinin yoğun bakım bölümündeki bir hemşire, bebeklerin mamasını alkolle karıştırarak hazırladı. 7 bebekten biri hayatını kaybederken 6'sının ise tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Gözaltına alınan 5 sağlık çalışanı için gözaltı süresi üçer gün uzatıldı.
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan 7 bebekten 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı yaşamını yitirmiş, 6 bebek de entübe edilmişti.