KKTC'de yenidoğan skandalı: Bebek mamalarını alkolle hazırlayan çalışanların gözaltı süresi uzadı

NE OLMUŞTU?

Süreç, ailelerin, ilgili ünitede görevli hemşireler tarafından bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verdikleri iddiası ile hastaneye girmek istemeleri üzerine gelişmişti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, bir bebeğin ölmesi üzerine dün durumun yargıya intikal ettiği yönünde açıklama yapmış, polis de dün akşam 5 sağlık çalışanını gözaltına almıştı.