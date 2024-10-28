KKTC'de yenidoğan skandalı: Bebek mamalarını alkolle hazırlayan çalışanların gözaltı süresi uzadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yenidoğan servisinin yoğun bakım bölümündeki bir hemşire, bebeklerin mamasını alkolle karıştırarak hazırladı. 7 bebekten biri hayatını kaybederken 6'sının ise tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Gözaltına alınan 5 sağlık çalışanı için gözaltı süresi üçer gün uzatıldı.

KKTC'de yenidoğan skandalı: Bebek mamalarını alkolle hazırlayan çalışanların gözaltı süresi uzadı - 1

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan 7 bebekten 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı yaşamını yitirmiş, 6 bebek de entübe edilmişti.

DÜNYA HABERLERİ

KKTC'de yenidoğan skandalı: Bebek mamalarını alkolle hazırlayan çalışanların gözaltı süresi uzadı - 2

GÖZALTI SÜRELERİ UZADI

Gözaltına alınan hastane çalışanları Ç.Ş, A.D, G.K.A, K.Y, ve M.A polisin geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi heyeti, "tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla ilk duruşmaları görülen 5 şüpheli hakkında polisteki gözaltı sürelerinin üçer gün uzatılmasına, hastaneyle ilgili teknik incelemenin tamamlanmasına, ölen bebeğin otopsi raporunun istenmesine karar verdi.

Olayla ilgili hastanede kurulan kriz merkezi çalışmalarına devam ediyor.

KKTC'de yenidoğan skandalı: Bebek mamalarını alkolle hazırlayan çalışanların gözaltı süresi uzadı - 3

AİLELER BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini ileri sürerek bebeklerin durumundan Sağlık Bakanlığı ve hastane çalışanlarını sorumlu tutuyor.

Ailelerin hastane önünde bekleyişleri sürerken, KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek son yaptığı açıklamada, entübe edilen 6 bebeğin sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu savundu.

KKTC'de yenidoğan skandalı: Bebek mamalarını alkolle hazırlayan çalışanların gözaltı süresi uzadı - 4

Hastanenin Başhekimi Dr. Erol Uçaner de mamalarda alkol kullanıldığını doğruladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da olayla ilgili üzüntüsünü aktarıp soruşturmanın takipçisi olacağını belirtti.

KKTC'de yenidoğan skandalı: Bebek mamalarını alkolle hazırlayan çalışanların gözaltı süresi uzadı - 5

NE OLMUŞTU?

Süreç, ailelerin, ilgili ünitede görevli hemşireler tarafından bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verdikleri iddiası ile hastaneye girmek istemeleri üzerine gelişmişti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, bir bebeğin ölmesi üzerine dün durumun yargıya intikal ettiği yönünde açıklama yapmış, polis de dün akşam 5 sağlık çalışanını gözaltına almıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER