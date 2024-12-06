Kocası polisten saklamış: Kayıp kadının DNA'sı testereden çıktı!

Teksas'ta kaybolan emlakçı Suzanne Simpson'ın DNA'sı, kocasının arama sırasında yetkililerden saklandığı bir el testeresinde bulundu. Brad'in "kayıp soruşturmasının sürdüğünü bildiği" halde testereyi "soruşturmada delil olarak kullanılmasını engellemek amacıyla" sakladığı iddia edildi. Soruşturma sürecinde "hiçbir duygu göstermediği" ileri sürülen kocanın, kamyonunun arkasında buzluklara sarılmış çöp torbalarıyla görüldüğü belirtildi. 53 yaşındaki Brad Simpson, jüri tarafından birinci derece cinayetle suçlandı.

Kocası polisten saklamış: Kayıp kadının DNA'sı testereden çıktı! - 1

DELİLLERİ KARARTTI

Teksas'ta kaybolan emlakçı Suzanne Simpson'ın DNA'sı, polisin açıklamasına göre kocasının arama sırasında yetkililerden saklandığı bir el testeresinde bulundu.

53 yaşındaki Brad Simpson, eşinin kaybolmasının üzerinden iki ay geçtikten sonra salı günü jüri tarafından birinci derece cinayetle suçlandı.

Brad'in "kayıp soruşturmasının sürdüğünü bildiği" halde 8 Ekim'de testereyi "soruşturmada delil olarak kullanılmasını engellemek amacıyla" sakladığı iddia edildi.

İddianamede testereyi nasıl sakladığı veya nerede bulunduğu belirtilmiyor.

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Kocası polisten saklamış: Kayıp kadının DNA'sı testereden çıktı! - 2

FİZİKSEL ŞİDDET İDDİALARI

Ayrıca dört çocuk babasının kayıtlı olmayan bir makineli tüfeği saklamaya çalıştığı ileri sürüldü.

Bir komşu, 6 Ekim günü saat 23:00 civarında Brad ve Suzanne'in garajlarında hararetli bir tartışma yaşadığını ve birbirleriyle "fiziksel olarak mücadele ettiklerini" iddia etti.

BUZLUKLARA SARILMIŞ ÇÖP TORBALARI

Komşu ayrıca, Brad yaklaşık bir saat sonra kamyonuyla uzaklaşmadan önce ormanlık alandan çığlıklar duyduğunu iddia etti.

New York Post'un haberine göre, Brad ertesi gün kamyonunun kasasında buzluklara sarılmış büyük çöp torbaları ile görüldü.

Kocası polisten saklamış: Kayıp kadının DNA'sı testereden çıktı! - 3

"HİÇBİR DUYGU GÖSTERMEDİ"

Polis, kayıp soruşturmasının ilk günlerinde Brad'in "hiçbir duygu göstermediğini" söyledi.

Brad'in karısının kaybolmasından "hiçbir şekilde endişe duymadığı ve neredeyse hiç duygu göstermediği" belirtilirken, Teksaslı bir korucu da Brad'in ellerinde ve kollarında çok sayıda çizik ve kesik olduğunu belirtti.

Kocası polisten saklamış: Kayıp kadının DNA'sı testereden çıktı! - 4

Brad şimdi ikinci derece delil karartma, yasaklı silah bulundurma ve fiziksel delilleri bozma amacıyla üçüncü derece delil karartma suçlamalarıyla karşı karşıya.

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