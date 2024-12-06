Kocası polisten saklamış: Kayıp kadının DNA'sı testereden çıktı!

FİZİKSEL ŞİDDET İDDİALARI

Ayrıca dört çocuk babasının kayıtlı olmayan bir makineli tüfeği saklamaya çalıştığı ileri sürüldü.

Bir komşu, 6 Ekim günü saat 23:00 civarında Brad ve Suzanne'in garajlarında hararetli bir tartışma yaşadığını ve birbirleriyle "fiziksel olarak mücadele ettiklerini" iddia etti.

BUZLUKLARA SARILMIŞ ÇÖP TORBALARI

Komşu ayrıca, Brad yaklaşık bir saat sonra kamyonuyla uzaklaşmadan önce ormanlık alandan çığlıklar duyduğunu iddia etti.

New York Post'un haberine göre, Brad ertesi gün kamyonunun kasasında buzluklara sarılmış büyük çöp torbaları ile görüldü.