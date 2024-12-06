Kocası polisten saklamış: Kayıp kadının DNA'sı testereden çıktı!
Teksas'ta kaybolan emlakçı Suzanne Simpson'ın DNA'sı, kocasının arama sırasında yetkililerden saklandığı bir el testeresinde bulundu. Brad'in "kayıp soruşturmasının sürdüğünü bildiği" halde testereyi "soruşturmada delil olarak kullanılmasını engellemek amacıyla" sakladığı iddia edildi. Soruşturma sürecinde "hiçbir duygu göstermediği" ileri sürülen kocanın, kamyonunun arkasında buzluklara sarılmış çöp torbalarıyla görüldüğü belirtildi. 53 yaşındaki Brad Simpson, jüri tarafından birinci derece cinayetle suçlandı.
DELİLLERİ KARARTTI
Teksas'ta kaybolan emlakçı Suzanne Simpson'ın DNA'sı, polisin açıklamasına göre kocasının arama sırasında yetkililerden saklandığı bir el testeresinde bulundu.
53 yaşındaki Brad Simpson, eşinin kaybolmasının üzerinden iki ay geçtikten sonra salı günü jüri tarafından birinci derece cinayetle suçlandı.
Brad'in "kayıp soruşturmasının sürdüğünü bildiği" halde 8 Ekim'de testereyi "soruşturmada delil olarak kullanılmasını engellemek amacıyla" sakladığı iddia edildi.
İddianamede testereyi nasıl sakladığı veya nerede bulunduğu belirtilmiyor.