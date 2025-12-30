Kocasının mirasıyla siyasete girdi kadın savaşlarını başlattı. Bangladeş'in ilk kadın başbakanı hayatını kaybetti

1991'de Bangladeş'in ilk kadın başbakanı olan ve on yıllarca iktidar mücadelesi verdikleri Şeyh Hasina ile aralarında sert bir rekabet gelişen Halida Zia, uzun bir hastalığın ardından 80 yaşında hayatını kaybetti.

Halida Zia 2006 yılından beri iktidardan uzak olmasına rağmen kendisi ve Bangladeş Milliyetçi Partisi(BNP)'ne yoğun destek vardı. Muhalefette bulunan Banladeş Milliyetçi Partisi Şubat ayında yapılması planlanan parlemento seçimlerini kazanması bekleniyor. Halida'nın kocasından aldığı parti başkanlığı koltuğunda oğlu Tarique Rahman bulunuyor.