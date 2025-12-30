Kocasının mirasıyla siyasete girdi kadın savaşlarını başlattı. Bangladeş'in ilk kadın başbakanı hayatını kaybetti
30.12.2025 15:22
Reuters
1991'de Bangladeş'in ilk kadın başbakanı olarak göreve başlayıp sert iktidar mücadeleleriyle adından söz ettiren Halida Zia hayatını kaybetti.
KOCASININ MİRASIYLA SİYASETE GİRDİ
1991'de Bangladeş'in ilk kadın başbakanı olan ve on yıllarca iktidar mücadelesi verdikleri Şeyh Hasina ile aralarında sert bir rekabet gelişen Halida Zia, uzun bir hastalığın ardından 80 yaşında hayatını kaybetti.
Halida Zia 2006 yılından beri iktidardan uzak olmasına rağmen kendisi ve Bangladeş Milliyetçi Partisi(BNP)'ne yoğun destek vardı. Muhalefette bulunan Banladeş Milliyetçi Partisi Şubat ayında yapılması planlanan parlemento seçimlerini kazanması bekleniyor. Halida'nın kocasından aldığı parti başkanlığı koltuğunda oğlu Tarique Rahman bulunuyor.
SİYASETTE KADIN SAVAŞLARI
Halida Zia, kocası, askeri lider ve dönemin Cumhurbaşkanı Ziaur Rahman'ın 1981'de bir ordu darbe girişiminde suikasta kurban gitmesine kadar utangaç ve iki oğlunu büyütmeye kendini adamış biri olarak tanınıyordu. Kocasını kaybettikten sonra kocasının kurduğu BNP'nin başına geçti "Bangladeş'i yoksulluktan ve ekonomik geri kalmışlıktan kurtarma" amacını gerçekleştireceğine dair yemin etti.
Avami Ligi partisinin lideri Hasina ile birlikte, 1990'da askeri yönetici Hüseyin Muhammed Erşad'ı deviren demokrasi için halk ayaklanmasına önderlik etti. İki kadının siyasi iş birliği uzun sürmedi. Aralarındaki acımasız rekabet yollarının ayrılmasına neden oldu.
Bangledeş halkı Halida'yı kibar geleneksel ve zarif bir lider olarak görüyordu ancak söz konusu partisini savunmak ve rakipleriyle yüzleşmek ise cesur ve tavizsiz bir lider olduğu da açıkça biliniyordu.