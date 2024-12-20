Kod adı Sezar: 11 bin kişiye ait fotoğraflar gerçeği ortaya çıkaracak mı?
Suriye'de Esad rejimin çöküşüyle, iç savaş boyunca askeri hastanelere getirilen cesetleri kayıt altına almakla sorumlu "Sezar" kod adlı eski rejim askerinin çektiği fotoğraflar tekrar gündeme geldi. Peki rejimin devrilmesi, Suriye'deki işkencelerin kayıtlarına ulaşmayı kolaylaştıracak mı?
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, rejimin işkence merkezleri olarak bilinen hapishanelerdeki sistematik insan hakları ihlallerini ve işkence sonucu ölen tutsakları gündeme getirdi.
AA'ya konuyşan Suriyeli insan hakları avukatı İbrahim el-Kasım, Beşar Esad rejiminin işlediği suçları belgeleyen "Sezar" fotoğraflarının, çocuklara "bilerek ve isteyerek işkence yapıldığını" gösterdiğini söyledi.