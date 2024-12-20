Kod adı Sezar: 11 bin kişiye ait fotoğraflar gerçeği ortaya çıkaracak mı?

İKİ KİŞİLİK YEMEĞİ YÜZLERCE KİŞİYE PAYLAŞTIRDILAR

Ülkede iç savaşın başlamasıyla gelişen olaylarda alıkonulanların tutulduğu bu cezaevlerinde, binlerce kişi rejim güçlerinin fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldı.

Esad rejimi hapishanelerinde tutulduğu zamanki tecrübelerinden yola çıkarak, bu yerlerin insan onurunu güvence altına alan en temel standartlara sahip olmadığını söyleyen Kasım, aşırı kalabalık hücrelerde temiz havanın az olduğunu, nadiren yemek dağıtıldığında ise iki kişi için bile yetersiz öğünlerin yüzlerce kişi arasında paylaşılması gerektiğini belirtti.

Kasım, tutsakların bazen yıllarca banyo yapma imkanı olmadığını belirterek, bu cezaevlerinde tutulanların, alıkonuldukları andan itibaren "dayak, elektrik şoku, yemek ve su gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılma" işkencelerine maruz kaldığını ifade etti.