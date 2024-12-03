Kokusu can yakıyor! Arjantin'in 64 kilometrelik "çürümüş" nehri

64 kilometre uzunluğundaki nehir, 200 yıldan uzun bir süre başkentin çöplüğü olarak hizmet etti. Arjantin'deki 19. yüzyıl tarihçileri nehri "çürümüş" olarak tanımladı.

Uzun zaman boyunca dünyanın en kirli nehirlerinden biri olarak kabul edildi.