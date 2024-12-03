Kokusu can yakıyor! Arjantin'in 64 kilometrelik "çürümüş" nehri

Uzun zaman boyunca dünyanın en kirli nehirlerinden biri olarak kabul edilen Riachuelo Nehri, bölge sakinleri için bir felaket olmaya devam ediyor. Arjantin'deki 64 kilometrelik nehir, tarihçiler tarafından "çürümüş" olarak tanımlanıyor. Arjantin Yüksek Mahkemesi, 2008 yılında çıkardığı tarihi kararı iptal ederek nehrin temizlenmesi üzerindeki denetimini sonlandırdı. Bölge halkı ve çevreciler ise bu karara tepkili. Çevreci aktivistler, suyun kirli ve cansız olduğunu, toksinlerin nehirde akmaya devam ettiğini söylüyor.

Kokusu can yakıyor! Arjantin'in 64 kilometrelik "çürümüş" nehri - 1

Yirmi yıl önce, Arjantin'in Matanza-Riachuelo havzasında sular terk edilmiş gemi enkazlarının ve paslı arabaların üzerinden akıyordu.

Burada sular yıllarca mezbahalardan gelen hayvansal atıklar, evsel atıklar ve fabrikalardan gelen arsenik, kurşun ve kadmiyum gibi toksinlerle birlikte akıyordu.

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Kokusu can yakıyor! Arjantin'in 64 kilometrelik "çürümüş" nehri - 2

Buenos Aires'in güney kıyısında yaşayanlar, cilt döküntüleri, baş ağrıları, solunum sorunları ve kusma şikayetleri ile karşı karşıya.

Bölge sakinleri, hayvanlarının açıklanamayan bir şekilde öldüğünü söylüyorlar.

Kokusu can yakıyor! Arjantin'in 64 kilometrelik "çürümüş" nehri - 3

64 kilometre uzunluğundaki nehir, 200 yıldan uzun bir süre başkentin çöplüğü olarak hizmet etti. Arjantin'deki 19. yüzyıl tarihçileri nehri "çürümüş" olarak tanımladı.

Uzun zaman boyunca dünyanın en kirli nehirlerinden biri olarak kabul edildi.

Kokusu can yakıyor! Arjantin'in 64 kilometrelik "çürümüş" nehri - 4

2008'de, artan baskılar arasında, Arjantin'in yüksek mahkemesi nehrin temizlenmesini ve restorasyonun devletin sorumluluğuna verilmesini talep eden tarihi bir karar yayınladı.

Şimdi, çevrecileri şok eden bir hareketle, mahkeme kararı sonlandırmaya karar verdi.

Mahkeme, 15 yıldan uzun bir süre sonra Riachuelo Nehri kirliliği davası üzerindeki denetimini sonlandırdı.

Kokusu can yakıyor! Arjantin'in 64 kilometrelik "çürümüş" nehri - 5

2006'dan beri fiziksel temizlik operasyonundan sorumlu olan bir eyalet kurumu olan Matanza-Riachuelo Havzası Otoritesi (Acumar), çalışmalarına devam edecek ancak mahkeme tarafından denetlenmeyecek.

Kokusu can yakıyor! Arjantin'in 64 kilometrelik "çürümüş" nehri - 6

Çevreci aktivistler, suyun kirli ve cansız kaldığını, toksinlerin akmaya devam ettiğini ve kirlilik seviyelerinin kabul edilebilir seviyelerin önemli ölçüde üzerinde olduğunu söylüyor.

Kokusu can yakıyor! Arjantin'in 64 kilometrelik "çürümüş" nehri - 7
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