Kokusu can yakıyor! Arjantin'in 64 kilometrelik "çürümüş" nehri
Uzun zaman boyunca dünyanın en kirli nehirlerinden biri olarak kabul edilen Riachuelo Nehri, bölge sakinleri için bir felaket olmaya devam ediyor. Arjantin'deki 64 kilometrelik nehir, tarihçiler tarafından "çürümüş" olarak tanımlanıyor. Arjantin Yüksek Mahkemesi, 2008 yılında çıkardığı tarihi kararı iptal ederek nehrin temizlenmesi üzerindeki denetimini sonlandırdı. Bölge halkı ve çevreciler ise bu karara tepkili. Çevreci aktivistler, suyun kirli ve cansız olduğunu, toksinlerin nehirde akmaya devam ettiğini söylüyor.
Yirmi yıl önce, Arjantin'in Matanza-Riachuelo havzasında sular terk edilmiş gemi enkazlarının ve paslı arabaların üzerinden akıyordu.
Burada sular yıllarca mezbahalardan gelen hayvansal atıklar, evsel atıklar ve fabrikalardan gelen arsenik, kurşun ve kadmiyum gibi toksinlerle birlikte akıyordu.