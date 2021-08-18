Köle olarak doğdu, varlıklı bir şekilde öldü: Marcus Venerius Secundio'nun 2 bin yıllık mumyası bulundu

İtalya'nın antik Roma kenti Pompeii'de kısmen mumyalanmış, beyaz saçlı ve kulağının bir kısmı hala bozulmamış olan bir iskelet keşfedildi. Kalıntıların, sosyal sınıfında hızla yükselen ve daha sonra Yunanca tiyatro gösterileri yapan eski bir köle olan 60 yaşındaki varlıklı Marcus Venerius Secundio’ya ait olduğu belirlendi. Bilim insanları yeni keşfin antik Roma kültürüne dair bilinmeyenleri açığa çıkardığını söyledi.

ntv.com.tr 18.08.2021 - 15:52

Köle olarak doğdu, varlıklı bir şekilde öldü: Marcus Venerius Secundio'nun 2 bin yıllık mumyası bulundu - 1
İtalya'da arkeologlar MS. 60'lı yıllarda ölen bir mumyayı ortaya çıkardı. Kalıntıların hayatına bir köle olarak başlayan ve daha sonra Yunanca tiyatro gösterileri düzenleyerek varlıklı birisine dönüşen Marcus Venerius Secundio'ya ait olduğu tespit edildi.
Köle olarak doğdu, varlıklı bir şekilde öldü: Marcus Venerius Secundio'nun 2 bin yıllık mumyası bulundu - 2

Secundio’nun iskeleti, şu anda halka açık olmayan bir bölge olan Porta Sarno nekropolündeki bir mezarda bulundu.

Köle olarak doğdu, varlıklı bir şekilde öldü: Marcus Venerius Secundio'nun 2 bin yıllık mumyası bulundu - 3

VEZÜV YANARDAĞININ PATLAMASINDAN 10 YIL ÖNCE ÖLDÜ

Bununla birlikte, arkeologlar Secundio’nun MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla Pompeii'nin yıkılmasından on yıl önce öldüğüne inandıklarını açıkladı. 

Köle olarak doğdu, varlıklı bir şekilde öldü: Marcus Venerius Secundio'nun 2 bin yıllık mumyası bulundu - 4

ANTİK ROMA'DA BULUNAN ŞİMDİYE KADAR KORUNMUŞ EN İYİ İSKELETLERDEN

Uzmanlar ayrıca kalıntıların 'antik kentte şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş iskeletlerden biri' olduğunu söyledi. 

Köle olarak doğdu, varlıklı bir şekilde öldü: Marcus Venerius Secundio'nun 2 bin yıllık mumyası bulundu - 5

ANTİK ROMA'NIN KÜLTÜREL YAŞAMINA YENİ BİR SOLUK GETİRDİ

Pompeii Arkeoloji Parkı'ndaki araştıramcılardan oluşan çalışmanın yazarları, keşfin kentin yıkılmadan önceki kültürel yaşamına yeni bir ışık tuttuğunu ve Yunancanın Latince ile birlikte aktif olarak kullanıldığının kanıtlarını sunduğunu söyledi.

Köle olarak doğdu, varlıklı bir şekilde öldü: Marcus Venerius Secundio'nun 2 bin yıllık mumyası bulundu - 6

Pompeii Arkeoloji Parkı müdürü Gabriel Zuchtriegel, "Yunanca gösterilerin düzenlenmesi, antik Pompeii'yi karakterize eden canlı ve açık kültürel iklimin kanıtıdır" dedi.

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini ise yaptığı açıklamada, "Pompeii şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor” diye konuştu.

Köle olarak doğdu, varlıklı bir şekilde öldü: Marcus Venerius Secundio'nun 2 bin yıllık mumyası bulundu - 7

Öte yandan mezarın yapısı, cephede korunmuş boya izleri olan ve mavi bir arka plan üzerinde yeşil bitkileri gösteren bir duvar mahfazasından oluşuyor. Duvarların birinde Marcus Venerius Secundio'nun figürü görülebiliyor.  

Köle olarak doğdu, varlıklı bir şekilde öldü: Marcus Venerius Secundio'nun 2 bin yıllık mumyası bulundu - 8

CENAZENİNİN GÖMÜLMESİ ALIŞILMADIK BİR DURUM

Diğer taraftan, Pompeii'deki Roma döneminde, cenaze törenleri genellikle ölü yakmayı içeriyordu, sadece küçük çocuklar gömüldü, bu da  Secundio'nun cenazesini alışılmadık hale getirdi. 

Köle olarak doğdu, varlıklı bir şekilde öldü: Marcus Venerius Secundio'nun 2 bin yıllık mumyası bulundu - 9

CAM ŞİŞELER VE KUMAŞ PARÇALARI DA BULUNDU

Öte yandan, hermetik (yalıtılmlı) olarak kapatılmış bir odadan oluşan mezar odasının özellikleri, hala görülebilen iskeletin bulunduğu istisnai koruma durumuna izin veren koşullar yarattı. Ayrıca, iki cam şişe ve kumaş gibi görünen çok sayıda parça da dahil olmak üzere mezar eşyaları arkeologlar tarafından bulundu.

Valencia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Llorenç Alapont, "Ölen kişinin mumyalanmasının kasıtlı bir tedaviden kaynaklanıp kaynaklanmadığını hala anlamamız gerekiyor. Kumaşın analizi daha fazla bilgi sağlayabilir" açıklamasını yaptı.

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