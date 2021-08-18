Köle olarak doğdu, varlıklı bir şekilde öldü: Marcus Venerius Secundio'nun 2 bin yıllık mumyası bulundu

CAM ŞİŞELER VE KUMAŞ PARÇALARI DA BULUNDU

Öte yandan, hermetik (yalıtılmlı) olarak kapatılmış bir odadan oluşan mezar odasının özellikleri, hala görülebilen iskeletin bulunduğu istisnai koruma durumuna izin veren koşullar yarattı. Ayrıca, iki cam şişe ve kumaş gibi görünen çok sayıda parça da dahil olmak üzere mezar eşyaları arkeologlar tarafından bulundu.

Valencia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Llorenç Alapont, "Ölen kişinin mumyalanmasının kasıtlı bir tedaviden kaynaklanıp kaynaklanmadığını hala anlamamız gerekiyor. Kumaşın analizi daha fazla bilgi sağlayabilir" açıklamasını yaptı.