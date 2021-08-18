Köle olarak doğdu, varlıklı bir şekilde öldü: Marcus Venerius Secundio'nun 2 bin yıllık mumyası bulundu

ntv.com.tr 18.08.2021 - 15:52
Secundio’nun iskeleti, şu anda halka açık olmayan bir bölge olan Porta Sarno nekropolündeki bir mezarda bulundu.
Bununla birlikte, arkeologlar Secundio’nun MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla Pompeii'nin yıkılmasından on yıl önce öldüğüne inandıklarını açıkladı.
Uzmanlar ayrıca kalıntıların 'antik kentte şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş iskeletlerden biri' olduğunu söyledi.
Pompeii Arkeoloji Parkı'ndaki araştıramcılardan oluşan çalışmanın yazarları, keşfin kentin yıkılmadan önceki kültürel yaşamına yeni bir ışık tuttuğunu ve Yunancanın Latince ile birlikte aktif olarak kullanıldığının kanıtlarını sunduğunu söyledi.
Pompeii Arkeoloji Parkı müdürü Gabriel Zuchtriegel, "Yunanca gösterilerin düzenlenmesi, antik Pompeii'yi karakterize eden canlı ve açık kültürel iklimin kanıtıdır" dedi.
İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini ise yaptığı açıklamada, "Pompeii şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor” diye konuştu.
Öte yandan mezarın yapısı, cephede korunmuş boya izleri olan ve mavi bir arka plan üzerinde yeşil bitkileri gösteren bir duvar mahfazasından oluşuyor. Duvarların birinde Marcus Venerius Secundio'nun figürü görülebiliyor.
Diğer taraftan, Pompeii'deki Roma döneminde, cenaze törenleri genellikle ölü yakmayı içeriyordu, sadece küçük çocuklar gömüldü, bu da Secundio'nun cenazesini alışılmadık hale getirdi.
Öte yandan, hermetik (yalıtılmlı) olarak kapatılmış bir odadan oluşan mezar odasının özellikleri, hala görülebilen iskeletin bulunduğu istisnai koruma durumuna izin veren koşullar yarattı. Ayrıca, iki cam şişe ve kumaş gibi görünen çok sayıda parça da dahil olmak üzere mezar eşyaları arkeologlar tarafından bulundu.
Valencia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Llorenç Alapont, "Ölen kişinin mumyalanmasının kasıtlı bir tedaviden kaynaklanıp kaynaklanmadığını hala anlamamız gerekiyor. Kumaşın analizi daha fazla bilgi sağlayabilir" açıklamasını yaptı.