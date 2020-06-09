Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
İngiltere'de köle taciri Edward Colston'un heykelinin göstericiler tarafından yıkılmasının ardından bir başka köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli görevliler tarafından kaldırıldı.
1895'te yapılan ve Londra Docklands Müzesi'nin dışında bulunan heykel, uzun süredir tartışma konusuydu.
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Anadolu Ajansı 09.06.2020 - 23:51
1746'da doğan Milligan, servetini sadece köle ticaretinden değil, aynı zamanda Jamaika'da 500'den fazla kölenin çalıştırıldığı 2 şeker plantasyonundan da elde etmişti.
KÖLE TACİRİNİN HEYKELİNİ YIKILMIŞTI
İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı gösteri düzenleyenler, 7 Haziran'da, 17'nci yüzyıl köle tacirlerinden Edward Colston'un heykelini devirerek nehre atmıştı.
Polis heykelin yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, başkent Londra'daki eski Başbakan Winston Churchill'in heykeli de saldırıya uğramıştı. Churchill adının çizildiği heykelin kaidesine de "Bir ırkçıydı" ifadesi yazılmıştı.
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