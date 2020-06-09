Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü

1746'da doğan Milligan, servetini sadece köle ticaretinden değil, aynı zamanda Jamaika'da 500'den fazla kölenin çalıştırıldığı 2 şeker plantasyonundan da elde etmişti.

Polis heykelin yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, başkent Londra'daki eski Başbakan Winston Churchill'in heykeli de saldırıya uğramıştı. Churchill adının çizildiği heykelin kaidesine de "Bir ırkçıydı" ifadesi yazılmıştı.