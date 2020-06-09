Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü

İngiltere'de köle taciri Edward Colston'un heykelinin göstericiler tarafından yıkılmasının ardından bir başka köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli görevliler tarafından kaldırıldı. 1895'te yapılan ve Londra Docklands Müzesi'nin dışında bulunan heykel, uzun süredir tartışma konusuydu.

Anadolu Ajansı 09.06.2020 - 23:51

Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 1
1746'da doğan Milligan, servetini sadece köle ticaretinden değil, aynı zamanda Jamaika'da 500'den fazla kölenin çalıştırıldığı 2 şeker plantasyonundan da elde etmişti.
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 2

KÖLE TACİRİNİN HEYKELİNİ YIKILMIŞTI

İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı gösteri düzenleyenler, 7 Haziran'da, 17'nci yüzyıl köle tacirlerinden Edward Colston'un heykelini devirerek nehre atmıştı.
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 3
Polis heykelin yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, başkent Londra'daki eski Başbakan Winston Churchill'in heykeli de saldırıya uğramıştı. Churchill adının çizildiği heykelin kaidesine de "Bir ırkçıydı" ifadesi yazılmıştı.
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 4
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 5
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 6
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 7
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 8
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 9
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 10
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 11
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 12
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 13
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 14
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 15
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 16
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 17
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 18
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 19
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 20
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 21
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 22
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - 23

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER