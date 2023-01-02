Kolombiya ile Venezuela'yı birbirine bağlayan Tienditas Köprüsü açıldı

İki ülke vatandaşlarının entegrasyonu başarabilecek kapasitede olduğunu belirten Mendoza, "Kurtarıcılarımızın bütünleştirme hayali gerçek oluyor. Toplumlarımızı tek bir ülkede ve tek bir millette birleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.