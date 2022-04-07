    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı

Kolombiya'da yüzlerce motosiklet sürücüsü kendilerine yönelik alınan güvenlik önlemlerini protesto etmek için bir araya geldi.

Haberler - AFP - Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 09:02

Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı - 1

Başkent Bogota'da toplanan 48 motosiklet örgütü, Bogota Belediyesince ilan edilen güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.

Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı - 2

Kentin en büyük caddesini trafiğe kapatan göstericiler daha sonra motorlarına binerek yoğun korna sesleri eşliğinde Bogota Belediyesinin aldığı kararları protesto etti.

Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı - 3

Polisin bir karış mesafeden eşlik ettiği motorcular, bayrak ve pankartlarıyla caddeyi boydan boya 2 tur atmasının ardından başladıkları yere olaysız döndü.

Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı - 4

Bir motosiklet sürücüsü, motosikletçilerin hırsız olmadığını belirterek Belediyenin aldığı kararı değiştirene kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

Gösteriler nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği şehirde protestolar olaysız sona erdi.

Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı - 5

BELEDİYENİN GEREKÇESİ

Suç örgütlerinin yoğun şekilde motosiklet kullanarak kentte hırsızlık ve gasp olaylarına karıştığını savunan Bogota Belediyesi, bu sürücülerin hareket alanlarını kısıtlayan kararlar aldı.

Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı - 6

Karara göre akşam 19.00 ila sabah 04.00 saatleri arasında bir motosiklette iki kişinin aynı anda seyahat etmesi yasaklanıyor.

Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı - 7

Öte yandan Belediye Başkanı Claudia Lopez, sorunun çözülmesi için motosiklet gruplarının temsilcileriyle toplantı yapacağını kaydetti.

Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı - 8

Lopez, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yüksek suç oranlarını frenlemek amacıyla bir dizi önlem aldıklarını belirterek "Suçlular, insanları kaykay veya bisikletle öldürmüyor, insanları motosikletle öldürüyor" ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı - 9

Bu sözlere sosyal medyadan tepki gösteren motorcular, Lopez'i protesto kararı almaştı.

Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı - 10
Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı - 11
Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı - 12
Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı - 13
Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı - 14
Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü protesto yaptı - 15

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER