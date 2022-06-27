Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: En az 4 ölü, yüzlerce yaralı

Kolombiya'nın Espinal kentinde düzenlenen "Corraleja" adlı boğa güreşi festivalinde, izleyicilerin bulunduğu tribünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 4 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişelendiklerini açıkladı.

Haberler - AP - AFP - Anadolu Ajansı 27.06.2022 - 09:40 | Son Güncelleme : 27.06.2022 - 09:55

Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: En az 4 ölü, yüzlerce yaralı - 1

'da Tolima yönetim bölgesine bağlı Espinal şehrinde, ülkede geleneksel olarak yapılan boğa güreşi festivalinde izleyicilerin bulunduğu tribünün bir kısmı çöktü.

BOĞA GÜREŞİ FESTİVALİNDE TRİBÜN ÇÖKTÜ / VİDEO HABER

Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: En az 4 ölü, yüzlerce yaralı - 2

Yetkililer, meydana gelen olayda şimdiye kadar en az 4 kişinin öldüğünü, 30'u ağır olmak üzere yüzlerce kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: En az 4 ölü, yüzlerce yaralı - 3

VALİDEN AÇIKLAMA

Tolima Valisi Ricardo Orozco, "Şu anda doğrulanmış dört  kurbanımız var: iki kadın, yetişkin bir erkek ve bir çocuk. Yaklaşık 30 kişi ciddi şekilde yaralandı” dedi.

Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: En az 4 ölü, yüzlerce yaralı - 4

Olayın ardından büyük kaosun yaşandığı arenadan kaçan boğa sokaklarda paniğe neden oldu.

Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: En az 4 ölü, yüzlerce yaralı - 5

Çökme anını gösteren videolar sosyal medya platformlarında yayınlandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: En az 4 ölü, yüzlerce yaralı - 6

Tolima Sivil Savunma'nın açıklamasında yaralanan kişilerin içinde kadın ve çocukların da olduğu bilgisini paylaşıldı.

Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: En az 4 ölü, yüzlerce yaralı - 7

Öte yandan kentteki hastanede yoğunluk nedeniyle bazı yaralılara müdahale edilemediği, bölgedeki sağlık kuruluşlarından destek istendiği bildirildi.

Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: En az 4 ölü, yüzlerce yaralı - 8

Espinal Belediye Başkanlığının yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Herkese sükunet çağrısında bulunuyoruz. Yardım kuruluşları harekete geçti. Arama kurtarma çalışmaları ve tahliyeler devam ediyor" denildi.

Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: En az 4 ölü, yüzlerce yaralı - 9
Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: En az 4 ölü, yüzlerce yaralı - 10
Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: En az 4 ölü, yüzlerce yaralı - 11
Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: En az 4 ölü, yüzlerce yaralı - 12
Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: En az 4 ölü, yüzlerce yaralı - 13

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