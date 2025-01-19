Kolombiya'da çatışmalar sürüyor: Ölenlerin sayısı 60'a çıktı

Convencion, Abrego, Teorama, El Tarra, Hacari ve Tibu kasabalarında ölenlerin sayısının 60'a çıktığı belirtilen açıklamada, 30 civarında da yaralı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "İnsanlar kasabaları terk ediyor. Yaşananlar yıkıcı, insanlığın en temel duygusu kazanmalı. Hiçbir şey bunu haklı göstermez, bölgesel birimleri ve ulusal hükümeti insani yardım sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, ELN ile eski FARC mensupları arasındaki çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 2 bin 500 kişinin evlerini terk ettiği, 10'u kadın, 30 kişinin de zorla alıkonulduğu aktarıldı.