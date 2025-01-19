Kolombiya'da çatışmalar sürüyor: Ölenlerin sayısı 60'a çıktı
Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. cephe arasındaki çatışmalar sürüyor. Ombudsmanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.
Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. cephe arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.
Ombudsmanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Catatumbo bölgesinde ELN ile eski FARC mensupları arasında üç gün önce başlayan ve süren çatışmalarda bilançonun yükseldiği bildirildi.