Kolombiya'da çiçek festivali
NTV Haber, AFP
Kolombiya'nın Medellin kentinde çiçek festivali düzenlendi. Çiçek arajmanlarıyla yürüyüş düzenlendi. Birbirinden renkli çiçekler caddeleri süsledi.
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1Kolombiya'nın ikinci büyük kenti Medellin çiçek festivaline ev sahipliği yaptı.
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2Santa elena bölgesindeki dağlık alanlarda çiçek yetiştiriciliğiyle uğraşanlar, festival için kente akın etti.
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3Katılımcılar, çiçek arajmanlarını sırtlarında taşıdı. Tour de France ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yürütülen barış süreci gibi güncel konuların tasvir edildiği arajmanlar dikkat çekti.
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4Çiçek yetiştiricilerinden biri, "Geleneksel bir çiçek arajmanını hazırlak üç - dört gün sürüyor. Bazıları bir haftayı buluyor" dedi.
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5Ödül kazanan bir katılımcı ödül aldığıma inanıyornum. uzun yıllardır bunu bekliyordum. sonunda vakti feldi ve ben kazandım" şeklinde konuştu.
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6Medellin'deki çiçek festivalinin geçmişi 1957 yıllına uzanıyor. o dönemde çevre köylerde yaşayanlar çiceklerini sergilemeleri için kentte davet edilmişti.
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7Pablo Escobar ve uyuşturucu çeteleriyle özdeşleşen kentin çiçek festivaliyle imajının değiştirilmesi hedefleniyor.
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