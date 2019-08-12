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Kolombiya'da çiçek festivali

NTV Haber, AFP

Kolombiya'nın Medellin kentinde çiçek festivali düzenlendi. Çiçek arajmanlarıyla yürüyüş düzenlendi. Birbirinden renkli çiçekler caddeleri süsledi.

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    Kolombiya'nın ikinci büyük kenti Medellin çiçek festivaline ev sahipliği yaptı.


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    Santa elena bölgesindeki dağlık alanlarda çiçek yetiştiriciliğiyle uğraşanlar, festival için kente akın etti.


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    Katılımcılar, çiçek arajmanlarını sırtlarında taşıdı. Tour de France ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yürütülen barış süreci gibi güncel konuların tasvir edildiği arajmanlar dikkat çekti.


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    Çiçek yetiştiricilerinden biri, "Geleneksel bir çiçek arajmanını hazırlak üç - dört gün sürüyor. Bazıları bir haftayı buluyor" dedi.
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    Ödül kazanan bir katılımcı ödül aldığıma inanıyornum. uzun yıllardır bunu bekliyordum. sonunda vakti feldi ve ben kazandım" şeklinde konuştu.


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    Medellin'deki çiçek festivalinin geçmişi 1957 yıllına uzanıyor. o dönemde çevre köylerde yaşayanlar çiceklerini sergilemeleri için kentte davet edilmişti.
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    Pablo Escobar ve uyuşturucu çeteleriyle özdeşleşen kentin çiçek festivaliyle imajının değiştirilmesi hedefleniyor.
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