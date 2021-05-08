Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 10 gündür sürüyor

Kolombiya'da hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren binlerce kişi ayaklandı. 28 Nisan'dan bu yana sürdürülen gösterilerde, polis şiddetine maruz kalan 26 kişi hayatını kaybederken 90 kişi kayboldu. Kolombiya Devlet Başkanı hükümet karşıtı protestoları görüşmek için muhalefet liderleriyle bir araya geldi.

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Anadolu Ajansı 08.05.2021 - 11:43

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, başkent Bogota olmak üzere birçok kentte sokaklara çıkıyor.

Gösterilerin merkezi Bogota'nın farklı noktalarında toplanan öğrenci grupları ve yerli temsilcilerden oluşan onlarca kişi, barışçıl şekilde hükümet karşıtı sloganlar atarak tepkilerini bir kez daha dile getirdi.

Ulusal Parkta toplanan yerli gruplar, kendilerine has müzik tarzlarıyla son zamanlarda yerli liderlere yönelik artan cinayet ve baskılara tepki gösterdi.

Bogota'nın kurucusu olarak kabul edilen ve 15. yüzyılda Güney Amerika'da araştırmalar yapan İspanyol kaşif Gonzalo Jimenez de Quesada heykeli yerli gruplarca devrildi.

ÖĞRENCİLER YOLU TRAFİĞE KAPATTI Ulusal Park'tan çıkan öğrenci grupları, kentin en işlek caddesini trafiğe kapatıp kilometrelerce sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Hükümetten, eğitime daha fazla bütçe ayırmasını isteyen öğrenciler, polis şiddetine maruz kaldı.

EĞİTİME DAHA FAZLA BÜTÇE AYRILMASINI İSTİYORLAR Göstericiler, polisin protestolarda göstericilere yönelik tavrını slogan ve pankartlarla duyurmaya çalıştı.

HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKALARINI PROTESTO ETTİLER Ülkenin 3. büyük şehri Cali'de yolu trafiğe kapatan onlarca kişi, araçların geçişine izin vermezken hükümetin ekonomi politikalarını protesto etti.

POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI Yerel medyada çıkan haberlere göre, polis ile protestocu gruplar arasında çıkan olaylarda durumu ciddi olan yaralıların olduğu öne sürüldü.

HÜKÜMET VERGİ REFORMU YASA TASARISINI GERİ ÇEKTİ Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, 2 Mayıs'ta, gösteriler nedeniyle ölü ve yaralıların artması üzerine vergi reformu yasa tasarısını geri çektiklerini ilan etmesine rağmen, sokaklardaki eylemler artarak devam ediyor.

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI MUHALEFET LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkede 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili muhalefet liderleriyle görüştü.

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleşen görüşmede protestolar, kamu düzeni ve güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik tutumu ele alındı.

Her kesimden temsilcilerle görüşmeye hazır olduklarını dile getiren Duque, "Protestoya katılan ya da katılmayan herkesle diyaloğa hazırız, ulusal grev komitesini sorunları tartışmak için davet ettik. Bugün muhalefet liderleriyle oturduk ve çözüm önerilerini dinledik" ifadelerini kullandı.

Bir önceki devlet başkanlığı seçimlerinin adayı Humberto de la Calle, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, devlet başkanıyla somut ve etkili bir diyalogda bulunduklarını vurgulayarak "Hükümetin diğer sektörler ve ulusal grev komitesi ile oturup tartışması ve isteklerini işleme koyması gerekir" dedi.

'POLİS ŞİDDETİ KABUL EDİLEMEZ' Muhalefet temsilcileri, polisin göstericilere müdahale ederken uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu bir kez daha devlet başkanıyla paylaştıklarını belirtti.

Kolombiya Çalışma Bakanı Angel Custodio Cabrera, dün yaptığı açıklamada, hükümetin Ulusal Grev Komitesi temsilcileri ile öngörülen tarihten önce diyalog kurmaya hazır olduğunu söylemişti.

ÖLÜ SAYISI 26'YA ÇIKTI Kolombiya Ombudsman Ofisi'nden en son yapılan açıklamada, 28 Nisan'da genel grev ile başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 24'ten 26'ya çıktığı duyurulmuştu.

Şu ana kadar alınan 145 kayıp vakasından 55'inin bulunduğu, 90 kişi için ise araştırmanın devam ettiği bildirildi.

İşte Kolombiya'da 10 gündür süren protestolardan görüntüler...

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