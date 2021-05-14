Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler 3'üncü haftasına girdi. Ancak ülkede sokaklar hala karışık. Protestocular hükümet taleplerini kabul edene kadar sokaklardan ayrılmayacağını söylüyor.
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NTV Haber 14.05.2021 - 11:26
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