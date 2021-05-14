Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler 3'üncü haftasına girdi. Ancak ülkede sokaklar hala karışık. Protestocular hükümet taleplerini kabul edene kadar sokaklardan ayrılmayacağını söylüyor.

NTV Haber 14.05.2021 - 11:26

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - 1
Göstericiler polisle çatıştı. Polis göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti

Kolombiya'da sokaklardaki tansiyon 3 haftadır düşmüyor.
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - 2
Ulusal Grev Komitesi ile hükümet çözüm bulmak için bir araya geldi ancak anlaşma sağlanamadı.
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - 3
Bunun üzerine sokaklar hareketlendi.
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - 4
Başkent Bogota'nın yanı sıra pek çok büyük kentte de gösteriler düzenlendi.
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - 5
Genelde barışçıl olan gösterilerde kimi zaman şiddet olayları yaşandı.
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - 6
Göstericiler bazı dükkanları yağmalamaya kalktı, bankamatiklere zarar verdi.
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - 7
Olaylarda onlarca kişi yaralandı, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - 8
Göstericiler hükümetle müzakerelerden sonuç çıkana kadar genel grevin ve protestoların süreceğini söylüyor.
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - 9
Kolombiya'da protestolar 28 Nisan'da sendikaların "ulusal grev" çağrısıyla başladı. Zamanla şiddet eylemlerine dönüştü.
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - 10
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - 11
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - 12
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - 13
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - 14

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