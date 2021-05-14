Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Göstericiler polisle çatıştı. Polis göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti Kolombiya'da sokaklardaki tansiyon 3 haftadır düşmüyor.

Ulusal Grev Komitesi ile hükümet çözüm bulmak için bir araya geldi ancak anlaşma sağlanamadı.