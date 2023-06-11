Kolombiya'da ormanda 40 gün sonra bulunan çocuklar nasıl hayatta kaldı?
Kolombiya'da mayıs başında düşen uçaktaki 4 kardeş yaklaşık 40 gün sonra Amazon yağmur ormanlarında sağ olarak bulundu.
En büyüğü 13 yaşında olan kardeşlerin ormanda hayatta kalma hikayeleri filmleri aratmıyor.
Tarihler 1 Mayıs'ı gösterdiğinde Araracuara'dan kalkan tarifeli uçak San Jose del Guaviare'ye doğru gidiyordu.
Uçakta biri pilot dördü çocuk toplamda yedi kişi bulunuyordu. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçak Amazon ormanlarına düştü. Kolombiya ordusu ve yerliler 1 Mayıs'tan beri arama kurtarma çalışmaları yürütüyordu