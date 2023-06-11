Kolombiya'da ormanda 40 gün sonra bulunan çocuklar nasıl hayatta kaldı?

Çocukların teyzesi, "Lesly, ormanda birçok zehirli meyve olduğu için hangi meyveleri yiyemeyeceğini biliyordu ve bir bebeğe nasıl bakılacağını biliyordu." diye konuştu.

Çocukların büyükannesi Fatima Valencia, anneleri çalıştığı için 13 yaşındaki genç kızın kardeşlerinin bakımı hakkıdna bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Hangi meyvelerin zehirli olduğunu, hangilerinin yenilebileceğini biliyordu." dedi.