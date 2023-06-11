Kolombiya'da ormanda 40 gün sonra bulunan çocuklar nasıl hayatta kaldı?

Kolombiya'da mayıs başında düşen uçaktaki 4 kardeş yaklaşık 40 gün sonra Amazon yağmur ormanlarında sağ olarak bulundu.
En büyüğü 13 yaşında olan kardeşlerin ormanda hayatta kalma hikayeleri filmleri aratmıyor.

Kolombiya'da ormanda 40 gün sonra bulunan çocuklar nasıl hayatta kaldı? - 1

Tarihler 1 Mayıs'ı gösterdiğinde Araracuara'dan kalkan tarifeli uçak San Jose del Guaviare'ye doğru gidiyordu. 

Uçakta biri pilot dördü çocuk toplamda yedi kişi bulunuyordu. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçak Amazon ormanlarına düştü. Kolombiya ordusu ve yerliler 1 Mayıs'tan beri arama kurtarma çalışmaları yürütüyordu

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Kolombiya'da ormanda 40 gün sonra bulunan çocuklar nasıl hayatta kaldı? - 2

Önce Mayıs ayının ortasında uçağın enkazına ulaşıldı. Pilot ve iki yetişkinin öldüğü tespit edildi. Ölen yetişkinlerden biri ise uçağa en büyüğü 13 yaşında olan dört çocuğuyla birlikte binen Magdalena Mucutui Valencia da bulunuyordu. Yaşları 13, 9, 4 ve 11 aylık olan çocukların bedenlerinin bulunaması üzerine hayatta olduklarına dair umutlar yükseldi.

Kolombiya'da ormanda 40 gün sonra bulunan çocuklar nasıl hayatta kaldı? - 3

17 Mayıs tarihinde Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından kayıp dört yerli çocuğun bulunduğunu paylaşsa da Kolombiya ordusundan düzeltme geldi. Kolombiya ordusu çocukların henüz bulunmadığını ama hayatta olduklarına dair güçlü kanıtlara ulaşıldığını açıkladı.

Kolombiya'da ormanda 40 gün sonra bulunan çocuklar nasıl hayatta kaldı? - 4

Arama kurtarma çalışamarına ağırlık verilirken, yerel halktan destek alındı. 

Bölgedeki yerel halkın kullandığı Huitoto dilinde yayımlanan mesajda çocuklara orman içerisinde hareket etmemeleri söylendi. Yüksek ağaçlar ve çalılıkların bulunduğu Amazon ormanları havadan tarama çalışmalarını imkansız hale getiriyor, yerden aramayı da zorlaştırıyordu.

Kolombiya'da ormanda 40 gün sonra bulunan çocuklar nasıl hayatta kaldı? - 5

Arama kurtarma çalışmalarında 40. gününde ekipler çocuklara ulaştı. Askeri radyodan "Mucize, mucize, mucize, mucize" mesajı paylaşıldı. Bu mesaj dört çocuğunda bulunduğunu ve hepsinin yaşadığı anlamını taşıyordu. 

Bu çocukların nasıl hayatta kaldıkları ise hem ülke hem dünya genelinde merak konusu oldu. 

Kolombiya'da ormanda 40 gün sonra bulunan çocuklar nasıl hayatta kaldı? - 6

Kurtuluşun asıl kahramanı 13 yaşındaki Lesly. Uzun süredir kardeşleriyle ilgilenen Lesly,  9 yaşındaki Soleiny, 4 yaşındaki Tien Noriel ve bebek Cristin'in hayatta kalmasını sağladı. 

Lesly, kardeşleri ve kendisi için kamplar oluşturdu. Yerli bir aileden gelen Lesly, Huitotoların oynadığı bir hayatta kalma oyununu sık sık kardeşleriyle tekrarladı.

Kolombiya'da ormanda 40 gün sonra bulunan çocuklar nasıl hayatta kaldı? - 7

Çocukların teyzesi,  "Lesly, ormanda birçok zehirli meyve olduğu için hangi meyveleri yiyemeyeceğini biliyordu ve bir bebeğe nasıl bakılacağını biliyordu." diye konuştu.

Çocukların büyükannesi Fatima Valencia, anneleri çalıştığı için 13 yaşındaki genç kızın kardeşlerinin bakımı hakkıdna bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Hangi meyvelerin zehirli olduğunu, hangilerinin yenilebileceğini biliyordu." dedi.

Kolombiya'da ormanda 40 gün sonra bulunan çocuklar nasıl hayatta kaldı? - 8

Ülkenin kahramanı haline gelen Lesly, manyok bitkisinden un üretti ve bununla kardeşlerine casava ekmeği yaptı. 

Kolombiya'da ormanda 40 gün sonra bulunan çocuklar nasıl hayatta kaldı? - 9

Çocukların büyüdüğü Kolombiya'nın güneydoğusundaki Vaupes'teki Guanano grubunun liderlerinden John Moreno, "Onları büyükanneleri büyüttü. Toplumda öğrendiklerini kullandılar, hayatta kalabilmek için atalarının bilgilerine güvendiler." açıklamasını yaptı.

Kolombiya'da ormanda 40 gün sonra bulunan çocuklar nasıl hayatta kaldı? - 10

Çocuklar bulunduktan sonra başkent Bogota'daki bir askeri hastaneye nakledildi. Burada tedavi altına alınan çocuklarıb muayenesini gerçekleştiren askeri doktor Carlos Rincon, çocukların 'beslenme eksiklikleri' olmasına rağmen, yalnızca 'bazı yumuşak doku yaralanmaları, ısırıklar ve cilt lezyonları' ile hayatta kaldıklarını söyledi.

Kolombiya'da ormanda 40 gün sonra bulunan çocuklar nasıl hayatta kaldı? - 11

Rincon, "İşler yolunda giderse, iki ila üç hafta hastanede kalacaklarına inanıyoruz." açıklamasını yaptı. 

Çocukları hastanede Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasque ve Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun kızı Sofia Petro dahil olmak üzere birçok kişi ziyaret etti. 

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