Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı

"HÜKÜMET İLE SOKAKTAKİ İNSANLARIN ALGISI ARASINDA UÇURUM VAR"

Ülkedeki ekonomik sorunların protestoları daha da arttırabileceğine işaret eden Arevalo, "Bugün işsizlik koşulları grev için uygun bir ortam sağlıyor, bu da gösterilerin ne kadar süreyle devam edebileceğini düşündürtüyor. Hükümet ile insanların algısı arasında bir uçurum var" ifadelerini kullandı.