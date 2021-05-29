Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı

Kolombiya’da vergi reformu tasarısı karşıtı protestoların üzerinden 1 ay geçti. Protestolarda Kolombiya Ombudsmanlık Ofisinin verilerine göre 46, bağımsız STK’lerin verilerine göre ise 61 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya hükümeti, protestolara karşı tavrı nedeniyle BM, AB ve diğer uluslararası insan hakları savunucularından ve STK'lerden sert eleştiriler aldı.

Reuters - Anadolu Ajansı 29.05.2021 - 12:56 | Son Güncelleme : 29.05.2021 - 13:08

Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 1
Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da hükümetin, 28 Nisan'da vergi reformu yasa tasarısını tüm itirazlara rağmen Kongreye sunmasının ardından sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla başlayan protestoların üzerinden 1 ay geçti.
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 2
Kolombiya Ombudsmanlık Ofisinin verilerine göre, gösterilerde şimdiye kadar 46 kişi hayatını kaybetti, 1500'ü aşkın kişi yaralandı ve onlarca protestocu gözaltına alındı.
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 3
Bağımsız STK’lerin verilerine göre ise gösterilerde şu ana kadar 61 kişi öldü, 1300'den fazla kişi yaralandı ve yaklaşık 1400 kişi gözaltına alındı.
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 4

Protestoların başında şiddetli gösterilere karşı vergi reformunun gerekli olduğunu savunan hükümet, ölü ve yaralı sayısının kısa sürede artması üzerine 2 Mayıs'ta Kongreye sunduğu yasayı tamamen geri çektiğini duyurmak zorunda kaldı.

Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 5

Yasanın geri çekilmesinin ardından protestoların yönü Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin karşıtlığına dönüştü ve eleştirilerin odağındaki isim Maliye Bakanı Alberto Carrasquilla, 4 Mayıs'ta görevinden ayrıldı.

Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 6
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 7

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle derin ekonomik ve sosyal krizle boğuşan hükümet, bir yandan da şiddetini arttırarak devam eden eylemlere çözüm bulmak amacıyla Ulusal Grev Komitesi temsilcileriyle çeşitli tarihlerde 3 kez bir araya gelse de henüz uzlaşmaya varamadı.

Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 8

Otobüs, durak, banka, alışveriş merkezleri ve kamusal alanlar ciddi zarar gördükten sonra harekete geçen yetkililer, kısa sürede hasarı onarsa da her protestonun ardından meydana gelen yeni zararlar nedeniyle ekonomik kayıplar her geçen gün artıyor.

Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 9

Göstericilerin şehirler arası oto yolları uzun süre trafiğe kapatmasından ötürü tedarik zincirinin bozulması, ülkede temel ürünlerin fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 10

Savunma Bakanlığının yayınladığı verilere göre, gösteriler esnasında 400 ticari kuruluş, 1100 toplu taşıma aracı, 422 ATM ve 100'den fazla banka saldırıların hedefi olarak kullanılamaz hale geldi.

Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 11

Kolombiya Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Julian Arevalo, yaptığı açıklamada, sokaklara çıkan insanların tamamının komite tarafından temsil edilmediğini düşünen ciddi bir kitle olduğunu söyledi.

Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 12

"HÜKÜMET İLE SOKAKTAKİ İNSANLARIN ALGISI ARASINDA UÇURUM VAR"

Ülkedeki ekonomik sorunların protestoları daha da arttırabileceğine işaret eden Arevalo, "Bugün işsizlik koşulları grev için uygun bir ortam sağlıyor, bu da gösterilerin ne kadar süreyle devam edebileceğini düşündürtüyor. Hükümet ile insanların algısı arasında bir uçurum var" ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 13

Arevalo, hükümetin mevcut krize çözüm bulmakta zorlandığına ve protestoların artmasına yol açtığına dikkati çekerek, "Gördüğümüz şey, Covid-19 salgınının etkileri ve yoksulluktur, vatandaşların derin eşitsizlik karşısında endişesi artıyor. Hükümetin en çok etkilenen sektörlere yönelik empati eksikliği görünüyor" dedi.

Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 14

"SOSYAL LİDERLER VE İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI ÖLDÜRÜLÜYOR"

Hükümetin ülkedeki temel sorunlara daha fazla odaklanması gerektiğinin önemine değinen Arevalo, "Eğitime erişimin iyileştirilmesi ve düşük gelirli kişilerin kazancının arttırılması lazım. Sosyal liderler ve insan hakları savunucuları öldürülüyor, bunların önlenmesi gerek" şeklinde konuştu.

Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 15

Covid-19'un yıkıcı etkileri ve aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi nedeniyle toplumdaki desteğini hızla kaybeden Duque hükümetine destek oranı, son yapılan bir araştırmaya göre yüzde 24'e düştü.

Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 16

CALİ'DE POLİS YETERSİZ KALINCA ASKERLER GÖREVLENDİRİLDİ

Gösterilerin başlangıcından itibaren şiddetli olayların yaşandığı ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de, dün, 4 kişinin polis ile göstericiler arasında çıkan olaylarda hayatını kaybetmesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 17

Protestoların başlamasından sonra kenti 2 kez ziyaret eden Duque, dünkü olayların ardından bir kez daha gittiği Cali'de yaptığı açıklamada, kamu güvenliğini sağlamada kararlı olduklarını belirterek, "Bu gece itibarıyla Ulusal Polisin yanında maksimum askeri destek de konuşlandırılacak. Şiddet ve yol kapatma eylemleri derhal durmalı" ifadesini kullandı.

Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 18
Ulusal grev sözcüleri, hükümet ile uzlaşamadıkları takdirde daha önce açıkladıkları gibi protestoları derinleştirmeye ve sokaklarda kalmaya devam edeceklerini yineledi.
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 19

ULUSLARARASI TOPLUMDAN KOLOMBİYA'YA ELEŞTİRİLER GELDİ

Protestolara karşı tavrı nedeniyle Kolombiya hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası insan hakları savunucularından ve STK'lerden sert eleştiriler aldı.

Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 20

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da yoksulluk oranı yüzde 42,5'e, işsizlik de yüzde 16,8'e ulaştı.

Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 21
Ülkede Covid-19 nedeniyle 87 bin 207 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon 342 bin 567 kişi virüse yakalandı.
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 22
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 23
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 24
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 25
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 26
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 27
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 28
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 29
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 30
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 31
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 32
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 33
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 34
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 35
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 36
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 37
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 38
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 39
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 40
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 41
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 42
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 43
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 44
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 45
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 46
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 47
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 48
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 49
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 50
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 51
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 52
Kolombiya'da protestolar 30'uncu gününde: En az 46 can kaybı - 53

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