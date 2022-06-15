Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da Mart ayının başından bu yana ülke genelinde devam eden şiddetli yağış ve toprak kaymalarında 80 kişi öldü, 10 kişi kayboldu. Bununla birlikte, 16 bini aşkın ev ve yüzlerce karayolu ağır hasar aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.06.2022 - 09:37

Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti - 1

Ulusal Risk Yönetimi Birimi'nin (UNGRD) son raporuna göre, şiddetli yağış ve toprak kaymalarından en çok Cundinamarca, Antioquia ve Santander bölgeleri etkilendi.

Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti - 2

10 KİŞİ KAYBOLDU

Mart ayından bugüne kadar şiddetli sel ve toprak kaymaları sonucu 80 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişinin ise kayboldu.

Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti - 3

Toplamda 418 kasabada yoğun yağışlar nedeniyle ciddi hasar oluştu.

Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti - 4

Söz konusu bölgelerde yağış ve toprak kaymaları nedeniyle 16 bin 295 ev hasar gördü.

Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti - 5

Rapora göre 730 kara yolu, 72 köprü, 37 yaya geçidi, 90 su kemeri, 37 kanalizasyon, 108 eğitim kurumu ile 7 sağlık ocağı afetten zarar gördü.

Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti - 6

'da her yıl şiddeti yağışlar sonucu sel ve heyelanlarda çok sayıda insan hayatını kaybediyor, ciddi miktarda hasar meydana geliyor.

Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti - 7
Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti - 8

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