Kolombiya'da tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle sağlık krizi yaşanıyor. Başkent Bogota'da bulunan bir fabrikada ise, tabuta dönüşebilen hastane yatakları üretiliyor. Tabuta dönüşebilen hastane yatakları oluklu mukavva'dan yapılıyor.

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ntv.com.tr 19.05.2020 - 10:26

Latin Amerika'daki diğer ülkelerde olduğu gibi Kolombiya'da da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını yükselişte.

Kolombiya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 16 bin 295 yükseldiğini ve şu ana kadar 592 kişinin virüsten hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan bir fabrikada ise, tabuta dönüşebilen oluklu mukavvadan yapılmış hastane yatakları üretiliyor.

Bir sedye boyutunda fakat sedyeden daha hafif, 150 kilograma kadar dayanıklı olan yatakların yapımında oluklu mukavva kullanılıyor.

Kolombiya hükümeti, yeni tip corona virüsün ülkede daha fazla etkin olması durumunda söz konusu tabut yatakları kullanabileceği belirtiliyor.