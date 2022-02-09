Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü

Kolombiya'nın Risaralda yönetim bölgesinde, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 08:26

Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 1

'nın Risaralda yönetim bölgesinde, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 2

Risaralda'ya bağlı Dosquebradas ve Pereira kentlerinde, etkili olan seller nedeniyle cadde ve sokaklarda çamur yığınları oluştu.

Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 3

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi, yağışın neden olduğu toprak kaymalarında şimdiye kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 4

Arama kurtarma çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerler de destek veriyor.

Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 5

Pereira Belediye Başkanı Carlos Maya, afetten etkilenen bölgelerde halka yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, tahliye çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 6

Kolombiya'da her yıl şiddeti yağışlar sonucu sel ve heyelanlarda çok sayıda insan hayatını kaybediyor, ciddi miktarda maddi hasar meydana geliyor.

Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 7
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 8
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 9
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 10
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 11
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 12
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 13
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 14
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 15
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 16
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 17
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 18
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 19
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 20
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 21
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 22
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 23
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 24
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 25
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 26
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 27
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 28
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 29
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 30
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 31
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 32
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 33
Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü - 34

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