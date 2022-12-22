Kolombiya'da yakıt tankı patladı

Kolombiya'nın Barranquila kentinde bir yakıt tankı patladı. Patlamada bir itfaiye eri hayatını kaybetti.

Kolombiya'da yakıt tankı patladı - 1

Kentin liman bölgesinde bulunan bir hidrokarbon deposunda patlama meydana geldi.

Kolombiya'da yakıt tankı patladı - 2

Depolamada kullanılan bir yakıt tankının patlamasıyla çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Bölgeyi siyah duman bulutu kapladı.

Kolombiya'da yakıt tankı patladı - 3

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri hayatını kaybetti. Alevlerin kontrol altına alınmasının 3-4 günü bulabileceği belirtildi.

Kolombiya'da yakıt tankı patladı - 4

Barranquila belediye başkanı, tanktaki yakıtın tamamen yanarak tükenmesini beklediklerini açıkladı.

Kolombiya'da yakıt tankı patladı - 5

Tedbir amaçlı olarak Liman'daki faaliyetler askıya alındı, bölgede bulunanlar da tahliye edildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

Kolombiya'da yakıt tankı patladı - 6
Kolombiya'da yakıt tankı patladı - 7
Kolombiya'da yakıt tankı patladı - 8
Kolombiya'da yakıt tankı patladı - 9
Kolombiya'da yakıt tankı patladı - 10
Kolombiya'da yakıt tankı patladı - 11
Kolombiya'da yakıt tankı patladı - 12
Kolombiya'da yakıt tankı patladı - 13
Kolombiya'da yakıt tankı patladı - 14

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