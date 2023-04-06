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Kolombiya'da "yanardağ" alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek

Kolombiya'da Nevado del Ruiz Yanardağı'nda patlama riski devam ediyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, yanardağın günler veya haftalar içinde patlama olasılığının bulunduğunu belirterek, "Oluşabilecek acil durum nedeniyle 2 bin 500 ailenin tahliyesinin hızlandırılması talimatını verdim" dedi. Nevado del Ruiz Yanardağı'nda, 1985'te meydana gelen patlama sonucu oluşan çamur kaymasında 25 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Kolombiya'da "yanardağ" alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek - 1

Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda yaşanılan volkanik hareketlilik nedeniyle Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla 2 bin 500 aile tahliye edilecek.

DÜNYA HABERLERİ

Kolombiya'da "yanardağ" alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek - 2

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Petro, turuncu alarmın sürdüğünü belirterek, 2 bin 500 ailenin hızlıca tahliyesi için gerekli talimatları verdiğini bildirdi.

Kolombiya'da "yanardağ" alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek - 3

Petro, "Departman Risk Konseyinden Nevado del Ruiz Yanardağı'nda oluşabilecek acil durum nedeniyle 2 bin 500 ailenin tahliyesinin hızlandırılması talimatını verdim. Yanardağının günler veya haftalar içinde patlama olasılığı var." dedi.

Kolombiya'da "yanardağ" alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek - 4

Cumhurbaşkanlığı basın işlerinden yapılan açıklamada da hükümetin bölgede yaşanılanları bizzat takip ettiği ve yetkililerle durumu ele aldığı bildirildi.

Kolombiya'da "yanardağ" alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek - 5

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC) 1 Nisan'daki açıklamasında, söz konusu volkanik hareketliliğin devam etmesi durumunda ülkede uçuş faaliyetlerinin sekteye uğrayacağını hatırlatan SGC, başkent Bogota dahil birçok bölgenin etkileneceğini belirtmişti.

Kolombiya'da "yanardağ" alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek - 6

25 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Nevado del Ruiz Yanardağı'nda, 13 Kasım 1985'te meydana gelen patlama sonucu oluşan çamur kaymasında 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Yanardağ, başkent Bogota'ya 129 kilometre mesafede yer alıyor.

Kolombiya'da "yanardağ" alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek - 7
Kolombiya'da "yanardağ" alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek - 8
Kolombiya'da "yanardağ" alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek - 9
Kolombiya'da "yanardağ" alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek - 10
Kolombiya'da "yanardağ" alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek - 11
Kolombiya'da "yanardağ" alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek - 12
Kolombiya'da "yanardağ" alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek - 13
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