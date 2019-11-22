Kolombiya'daki genel grevde çok sayıda gösterici gözaltında

Kolombiya basınında çıkan haberlerde, Başkent Bogota başta olmak üzere, ülkenin çeşitli şehirlerinde işçi sendikaları, öğrenci örgütleri, yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla binlerce kişi genel grev kapsamında Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetini protesto ediyor.