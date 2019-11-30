Kolombiya'daki protestolar 9. günü geride bıraktı

Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam uygulanmadığı iddiaları, toplum liderlerine yönelik suikastlerin devam etmesi gibi nedenlerin halkta oluşturduğu hoşnutsuzluğun yanı sıra hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişiklikler karşısında 21 - 27 Kasım'da ilan edilen genel grevler çerçevesindeki gösteriler devam ediyor.