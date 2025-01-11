Kolombiya'daki uçak kazasında kaybolan 10 kişiden 5'inin cesedi bulundu
Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesindeki kırsal alana 8 Ocak'ta düşen uçaktaki 10 kişiden 5'inin cansız bedeni bulundu. Hava koşullarının elverişsizliği ve arazi durumunun zorluğu nedeniyle arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.
Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesi Valisi Eugenio Prieto, 7 Ocak'taki uçak kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 cesede ulaşıldığını açıkladı.
Prieto, kazadan dolayı derin üzüntü duyduklarını ve kaybolan diğer 5 cansız bedenin de kısa süre içinde bulunması için ailelerle işbirliği içerisinde olduklarını aktardı.