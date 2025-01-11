Kolombiya'daki uçak kazasında kaybolan 10 kişiden 5'inin cesedi bulundu

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesindeki kırsal alana 8 Ocak'ta düşen uçaktaki 10 kişiden 5'inin cansız bedeni bulundu. Hava koşullarının elverişsizliği ve arazi durumunun zorluğu nedeniyle arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Kolombiya'daki uçak kazasında kaybolan 10 kişiden 5'inin cesedi bulundu - 1

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesi Valisi Eugenio Prieto, 7 Ocak'taki uçak kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 cesede ulaşıldığını açıkladı.

Prieto, kazadan dolayı derin üzüntü duyduklarını ve kaybolan diğer 5 cansız bedenin de kısa süre içinde bulunması için ailelerle işbirliği içerisinde olduklarını aktardı.

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Kolombiya'daki uçak kazasında kaybolan 10 kişiden 5'inin cesedi bulundu - 2

44 SAAT BOYUNCA ARADILAR

Hava koşullarının elverişsizliği ve arazi durumunun zorluğu nedeniyle arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Ancak ekipler cansız bedenleri kısa süre içinde bulmayı hedefliyor.

Ekipler, Antioquia'ya bağlı Urrao kasabasındaki kırsal alana 8 Ocak'ta düşen uçağın 44 saatlik bir çalışmanın ardından yerini bulabilmişti.

Kolombiya'daki uçak kazasında kaybolan 10 kişiden 5'inin cesedi bulundu - 3

İKİSİ MÜRETTEBATTI

HK2522 numaralı küçük uçakta iki mürettebat ve sekiz yolcu olmak üzere toplamda 10 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

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