Kolombiyalı karteller Covid-19 karantinasına uymayanları infaz ediyor

Kolombiya’da silahlı gruplar ve uyuşturucu kartelleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının kontrolden çıktığı bölgelerde kendi kanlı “adalet” ve karantina sistemini başlattı. Karteller, yaklaşık 6 bin virüs kaynaklı ölümün gerçekleştiği ülkede karantina kurallarını ihlal edenleri infaz ediyor.

ntv.com.tr 17.07.2020 - 11:33 | Son Güncelleme : 17.07.2020 - 11:45

Kolombiyalı karteller Covid-19 karantinasına uymayanları infaz ediyor - 1

NTV.COM.TR - Latin Amerika ülkesi Kolombiya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 170 bini, ölü sayısı ise 6 bini aştı.

The Guardian'ın haberine göre, ülke salgınla mücadele ederken, çeteler ve uyuşturucu kartelleriyle  baş etmekte zorlanıyor. Halk, kendi adalet ve karantina sistemini ilan eden yerel  çeteler nedeniyle büyük bir tehlike altında bulunuyor.

Kolombiyalı karteller Covid-19 karantinasına uymayanları infaz ediyor - 2

9 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) belirttiğine göre ülkede şu ana kada ülkede 9 kişi kartellerin ilan ettiği zorlu ve kanlı corona virüs kurallarını ihlal ettiği için öldürüldü.

Kolombiyalı karteller Covid-19 karantinasına uymayanları infaz ediyor - 3

Bunlardan biri ise mahallesindeki insanların virüs kontrolü için zorla Putumayo bölgesine götürülmesine itiraz eden Edison Leon adlı bir topluluk lideri. “İnsanlarımın ölüme gönderilmesine izin vermeyeceğim” ifadeleriyle resmi yetkilerden yardım isteyen Leon, birkaç gün sonra “La Mafia” adlı kartel tarafından idam edildiği belirtildi.

Kolombiyalı karteller Covid-19 karantinasına uymayanları infaz ediyor - 4

Kolombiya’nın güneyinde meydana gelen başka bir olayda ise, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle karteller tarafından parkta oturan üç kişi öldürüldü. Bir diğerinde ise, telefon tamircisinde bulunun iki Venezuelalı göçmen idam edildi.

Kolombiyalı karteller Covid-19 karantinasına uymayanları infaz ediyor - 5

11 EYALET KARTELLERİN YÖNETİMİNDE

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün açıklamasına göre, Kolombiya’nın 32 eyaletinden en az 11’inde hükümetin ilan ettiği kurallar yerine kartellerin kendi adalet ve karantina sistemi işliyor.

Kolombiyalı karteller Covid-19 karantinasına uymayanları infaz ediyor - 6

Şu ana kadar ise kartellerin kendilerine karşı çıkan insanları bastırmak için en az beş silahlı çatışma meydana geldiği düşünülüyor.

Kolombiyalı karteller Covid-19 karantinasına uymayanları infaz ediyor - 7

HALKIN GEÇİM KAYNAKLARINA ULAŞMASINI ENGELLİYORLAR

Bununla birlikte yetkilier, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander, ve Putumayo eyalatinde yerel hükümet yetkilerinin silahlı çeteler tarafından tehdit edildiğini aktardı. Diğer taraftan liman şehri Tumaco’da, kartellerin yerel halkı balık tutmasını yasakladığı ve bu şekilde para ve kendi yiyeceklerinin temin edilmesinin öne geçildiği öne sürüldü.

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