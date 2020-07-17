Kolombiyalı karteller Covid-19 karantinasına uymayanları infaz ediyor

The Guardian'ın haberine göre, ülke salgınla mücadele ederken, çeteler ve uyuşturucu kartelleriyle baş etmekte zorlanıyor. Halk, kendi adalet ve karantina sistemini ilan eden yerel çeteler nedeniyle büyük bir tehlike altında bulunuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) belirttiğine göre ülkede şu ana kada ülkede 9 kişi kartellerin ilan ettiği zorlu ve kanlı corona virüs kurallarını ihlal ettiği için öldürüldü.

Bunlardan biri ise mahallesindeki insanların virüs kontrolü için zorla Putumayo bölgesine götürülmesine itiraz eden Edison Leon adlı bir topluluk lideri. “İnsanlarımın ölüme gönderilmesine izin vermeyeceğim” ifadeleriyle resmi yetkilerden yardım isteyen Leon, birkaç gün sonra “La Mafia” adlı kartel tarafından idam edildiği belirtildi.

Kolombiya’nın güneyinde meydana gelen başka bir olayda ise, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle karteller tarafından parkta oturan üç kişi öldürüldü. Bir diğerinde ise, telefon tamircisinde bulunun iki Venezuelalı göçmen idam edildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün açıklamasına göre, Kolombiya’nın 32 eyaletinden en az 11’inde hükümetin ilan ettiği kurallar yerine kartellerin kendi adalet ve karantina sistemi işliyor.

Şu ana kadar ise kartellerin kendilerine karşı çıkan insanları bastırmak için en az beş silahlı çatışma meydana geldiği düşünülüyor.