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Kolombiyalılar ülkeyi mumla aydınlattı

Anadolu Ajansı

Kolombiya'da Noel kutlamalarının başlangıcı sayılan 164 yıllık gelenek kapsamında ellerindeki mumlarla park, meydan ve caddelerde toplanan Kolombiyalılar, havai fişek gösterilerini izledi

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    Kolombiya'da halk, 1854 yılından bu yana kutlanan "Mum Günü" (Dia de las Velitas) etkinlikleri kapsamında ellerinde mumlarla sokaklara çıktı.
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    Ülkede Noel kutlamalarının başlangıcı sayılan gecede, birçok şehirde olduğu gibi başkent Bogota sakinleri de taşıdıkları mumlarla sokakları aydınlattı.
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    Başkentin birçok noktasında havai fişek gösterileri yapılırken, şehir merkezinde araç trafiğine kapatılan 7. Cadde üzerinde kültürel etkinlikler düzenlendi.
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    Bogotalılar, ışıklandırılan Ulusal, Simon Bolivar, Sevgililer ve 200. Yıl Parkları ile kentin pek çok noktasında fener ve mumlarla toplanarak havai fişek gösterilerini seyretti.
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    Özellikle başkentin en yüksek binalarından Colpatria gökdeleninde düzenlenen havai fişek ve ışık gösterisi bölgede toplanan yüzlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.
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    Kolombiyalılar, Bogota'nın tarihi Bolivar Meydanı ve buradaki Kolombiya Başpiskoposluk Katedralinin duvarını da mumlarla doldurdu.
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    Hazreti Meryem'in günahsızlığının Papa 9. Pius döneminde kabul edilmesinin yıl dönümünde düzenlenen ve Venezuela ile Ekvador'da da yapılan kutlamalar 1854'ten bu yana her sene tekrarlanıyor.
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