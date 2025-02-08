Kolon kanserinin alışılmadık belirtisi: 25 yaşındaki kadın 12 saat içinde ölebilirmiş

Kolon kanserinin alışılmadık semptomlarını yaşayan ve bu hastalık nedeniyle ölümle burun buruna gelen genç bir kadın, diğer insanları daha az bilinen belirtileri göz ardı etmemeleri konusunda uyardı.

Kolon kanserinin alışılmadık belirtisi: 25 yaşındaki kadın 12 saat içinde ölebilirmiş - 1

2023'ün sonlarında yorgunluk ve karın ağrısı gibi yaygın semptomlar yaşamaya başladı. 25 yaşındaki Chloe Wakelin,, bu belirtilerin çalıştığı kreşteki çocuklardan veya altı yaşındaki kızı Harper-Ellen'dan bulaşan bir mide virüsünden kaynaklandığını düşündü. Doktorlar da bu teşhisi doğruladı. Ancak Aralık 2023'te geçirdiği şiddetli kusma nöbeti, hastalığının düşündüğünden çok daha ciddi olduğunu ortaya çıkardı. Kustuğunda sıvının koyu renkte, "sigara katranı gibi" olduğunu fark etti.


DÜNYA HABERLERİ

Kolon kanserinin alışılmadık belirtisi: 25 yaşındaki kadın 12 saat içinde ölebilirmiş - 2

3. EVRE KOLON KANSERİ

Wakelin'in durumu üzerine hastanede detaylı tetkikler yapıldı. Sonunda kendisine üçüncü evre kolon kanseri teşhisi konuldu. Üstelik hastalık, bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkan sepsis nedeniyle hayatını tehdit eder hale gelmişti. Doktorlar, hastaneye kaldırıldığında ölümüne yalnızca 12 saat kaldığını belirtti. Genç kadının hayatını kurtarmak için bağırsağının 25 santimetrelik bir bölümü acilen alındı.


Kolon kanserinin alışılmadık belirtisi: 25 yaşındaki kadın 12 saat içinde ölebilirmiş - 3

HAYÂL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Wakelin, yorgunluk, mide bulantısı ve şişkinlik gibi şikâyetlerle 2023 yılında doktora başvurduğunu, ancak testlerin Crohn hastalığı, irritabl bağırsak sendromu veya hamilelik gibi hastalıkları dışladıktan sonra doktorların basit bir mide rahatsızlığı teşhisi koyduğunu söyledi. Genç yaşta olduğu için kanser ihtimali hiç aklına gelmemişti.


Kolon kanserinin alışılmadık belirtisi: 25 yaşındaki kadın 12 saat içinde ölebilirmiş - 4

Aralık 2023'te kusma şikâyetiyle yeniden doktora başvurduğunda, daha ileri testler için sevk edilmesi gerekti.

Ocak 2024'te Wakelin, sararmaya başladığını fark edince yerel acil servise gitti. Yapılan taramalarda, kolonunda tümör tespit edildi ve aynı zamanda sepsis olduğu ortaya çıktı.

"12 SAAT İÇİNDE ÖLEBİLİRDİM"

"Ameliyat olmasaydım, böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle 12 saat içinde öleceğim söylendi," diyen Wakelin, zorlu kemoterapi sürecinin ardından şu anda remisyonda olduğunu belirtti. Ameliyat sırasında bağırsaklarının bir kısmı ve lenf bezleri çıkarıldı.


Kolon kanserinin alışılmadık belirtisi: 25 yaşındaki kadın 12 saat içinde ölebilirmiş - 5

GENÇLER ARASINDA VAKALAR ARTIYOR

Wakelin, yaşadığı sürecin ardından kolon kanseri belirtileri konusunda farkındalık yaratmak istediğini söyledi. "25 yaşında olduğunuzda, bağırsak kanserinin sizi etkilemeyeceğini düşünüyorsunuz. Ancak bu hastalık herkesi etkileyebilir. Yaşınız ne olursa olsun, semptomlarınızı ciddiye alın ve doktora gitmekten çekinmeyin."


Kolon kanserinin alışılmadık belirtisi: 25 yaşındaki kadın 12 saat içinde ölebilirmiş - 6

İngiltere'de her yıl yaklaşık 44.000, ABD'de ise 142.000 bağırsak kanseri vakası görülüyor. Resmi verilere göre, 25-49 yaş aralığındaki kişilerde kolon kanseri oranları 1990'lardan bu yana %52 arttı. Uzmanlar, bu artışın aşırı işlenmiş gıdalar, antibiyotik kullanımı, çevresel faktörler ve beslenme alışkanlıklarıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

Kolon kanseri, bağırsak kanseri olarak da bilinir ve belirtileri arasında bağırsak hareketlerinde değişiklikler, dışkıda kan, mide ağrısı, şişkinlik, beklenmedik kilo kaybı ve yorgunluk yer alır. Uzmanlar, gençlerin de bu belirtilere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

DAHA FAZLA GÖSTER