Kolon kanserinin alışılmadık belirtisi: 25 yaşındaki kadın 12 saat içinde ölebilirmiş

2023'ün sonlarında yorgunluk ve karın ağrısı gibi yaygın semptomlar yaşamaya başladı. 25 yaşındaki Chloe Wakelin,, bu belirtilerin çalıştığı kreşteki çocuklardan veya altı yaşındaki kızı Harper-Ellen'dan bulaşan bir mide virüsünden kaynaklandığını düşündü. Doktorlar da bu teşhisi doğruladı. Ancak Aralık 2023'te geçirdiği şiddetli kusma nöbeti, hastalığının düşündüğünden çok daha ciddi olduğunu ortaya çıkardı. Kustuğunda sıvının koyu renkte, "sigara katranı gibi" olduğunu fark etti.





